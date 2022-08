Estamos de enhorabuena: por fin podemos acceder a toda la información de Granada que más nos gusta, la de verdad, la que atraviesa nuestros sentidos y no se puede explicar si no la conoces. Porque, si hemos descubierto algo, es que en la página web DisfrutarGranada.com nos hablan directamente granadinos y solo así somos capaces de conocerla, descubrirla y sentirla. En este post te contamos todo lo que puedes encontrar en esta web. ¡Bienvenidos a Graná!

Un diseño impecable

Estamos ante una página web con un diseño estéticamente precioso, intuitivo y dinámico, 100 % made in Granada. ¿Sabes que la primera regla de cómo debe ser una página web es que sea como tu casa? DisfrutarGranada lo consigue: denota el orgullo, el reflejo de sus gentes en ella y que se materializa en cada sección. Con solo un clic, nos empaparnos de cocina, cultura, saberes, historia y curiosidades. Y de cariño, muchísimo cariño y dedicación.

Todo lo necesario para disfrutar Granada

Eso es nada más (y nada menos) que lo recoge DisfrutarGranada.com, todo lo necesario para disfrutar una ciudad que enamora, mezcla de leyendas, aires moriscos, sones flamencos y jardines llenos de fuentes que huelen a agua fresca. Entre sus secciones, descubriremos:

Qué ver

Desde la Alhambra hasta el Sacromonte, pasando por el Albaicín. Toda una maravillosa guía contada de primera mano por los que más saben de sus rincones más bellos y más especiales.

Qué comer

Si vienes a Granada, sabes que vas a ir de tapas, pero en esta sección encontrarás un repaso a los mejores sitios donde irte de tapeo, desde los más emblemáticos, los restaurantes más innovadores, pasando por lo más tradicional, la comida rápida y hasta los de más casta. ¡Hasta descubrirás los que son puramente granadinos y que pocos turistas conocen!

Dónde dormir

Porque, reconozcámoslo, aunque nos gustaría siempre estar bien despiertos y disfrutar 24/7 del genuino escenario granadino, debemos descansar, sobre todo para recargar las pilas y seguir sacando el máximo partido a la experiencia. En este apartado, la web nos ofrecerá una lista de alojamientos que se adaptan a nuestras necesidades: hoteles de 5, 4, 3 estrellas, hostales, pensiones o apartamentos.

Servicios, recomendaciones y ocio

Además, la web DisfrutaGranada pone a nuestra disposición una serie de apartados muy útiles sobre servicios que podremos necesitar en nuestro viaje y que en muy pocas ocasiones se nos presentan fáciles de encontrar, como los clásicos de contratar un tour o visita guiada y algo tan práctico como saber dónde llevar nuestra ropa si necesitamos un servicio de lavandería. ¿Te habías parado a pensarlo?

Se tenía que hacer… y se hizo

Porque sí, porque era necesario. ¡Un diccionario granaíno! Si algo sorprende, no solo en España, sino a las propias provincias de Andalucía, todas ricas en latiguillos y dialectos, es el habla y el deje particular que las gentes de Granada denotan cada vez que entonan sus frases. Por eso, el granadino, como variedad del andaluz, tiene toda una sección dedicada a él, para que lo aprendas, lo comprendas y, sobre todo, te des cuenta de la riqueza y las peculiaridades, no solo en la pronunciación, sino en cada palabra que oirás en tu visita a la ciudad. Una sección indispensable para sentirte como un granadino más, por muy forastero que seas.

¡Que no te dé un arrechuche y arriba esa curcusilla, que Granada te está esperando!