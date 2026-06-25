Alhaurín de la Torre, Cártama, Coín, Almogía y Valle de Abdalajís se beneficiarán de unas actuaciones que reforzarán la seguridad vial y la movilidad en la comarca

La comarca del Guadalhorce será una de las principales beneficiadas del quinto Plan de Refuerzo de Firmes impulsado por la Diputación de Málaga. La institución provincial ha adjudicado las obras correspondientes a cinco carreteras de la comarca por un importe total de 1.198.146,91 euros, dentro de una inversión global de 5,2 millones de euros destinada a mejorar 17 vías distribuidas por toda la provincia.

Las actuaciones permitirán renovar el firme de carreteras fundamentales para la comunicación entre los municipios del Guadalhorce, mejorando la seguridad de miles de conductores que utilizan diariamente estas vías tanto para desplazamientos laborales como personales.

Entre las carreteras que serán objeto de mejora se encuentra la MA-3300, que conecta Alhaurín de la Torre con Alhaurín el Grande, una de las vías con mayor volumen de circulación de la comarca. También se actuará sobre la MA-3304, entre Cártama y Alhaurín el Grande, otro de los principales ejes de comunicación del valle.

El plan incluye además la renovación del firme de la MA-3303, que une Coín con Puerto de Pescadores, de la MA-3403, entre Villanueva de la Concepción y Almogía, y de la MA-4401, que comunica Valle de Abdalajís con Las Angosturas.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que mantener en buen estado la red provincial de carreteras constituye una prioridad para garantizar la movilidad de los municipios del interior y mejorar la seguridad vial.

La institución provincial mantiene actualmente una red de 118 carreteras, con una longitud cercana a los 860 kilómetros, sobre la que desarrolla de forma continuada trabajos de conservación, mantenimiento y modernización.

Actuaciones para mejorar la seguridad

Las obras contemplan la regularización del firme en los tramos más deteriorados antes del asfaltado definitivo, la reparación de cunetas erosionadas cuando sea necesario y la renovación completa de la señalización horizontal, contribuyendo a una circulación más cómoda y segura.

En la mayoría de los casos, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de entre dos y tres meses.

Con este quinto plan, la Diputación alcanzará un total de 262 kilómetros de carreteras mejoradas en 65 vías provinciales, consolidando una importante apuesta por la conservación de las infraestructuras viarias que conectan los municipios del interior de Málaga.

Para la comarca del Guadalhorce, esta inversión supone una mejora significativa de algunos de sus principales ejes de comunicación, favoreciendo la movilidad entre localidades y reforzando la seguridad de vecinos, trabajadores y visitantes.