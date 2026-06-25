Las coloridas cubiertas de las calles Málaga y Ermita ya lucen en todo su esplendor y permanecerán instaladas todo el verano. El Centro del Mayor ha acogido un desayuno para las mujeres integrantes de este taller municipal, que se desarrolla desde 2018

Los emblemáticos toldos de croché de Alhaurín de la Torre ya lucen completamente instalados en las calles del centro histórico, culminando una nueva edición de un proyecto artesanal que se ha convertido en una de las imágenes más representativas del municipio, de sus celebraciones de San Juan y de todo el verano.

Tras varias jornadas de montaje en la calle Málaga y en la calle Ermita, las coloridas cubiertas tejidas a mano vuelven a transformar el paisaje urbano con un llamativo juego de luces y sombras que, además de embellecer el entorno, contribuye a mitigar el calor durante los meses de verano.

Los toldos han sido confeccionados por las integrantes del taller de bordado adscrito al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, una iniciativa que se desarrolla desde 2018 en el Centro Municipal del Mayor San Sebastián y que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los proyectos de participación ciudadana más singulares de Alhaurín de la Torre. La calidad del trabajo artesanal y la historia de sus creadoras han despertado el interés de numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales, así como de visitantes procedentes de distintos países. Sus vídeos y fotos acumulan miles de visualizaciones en redes sociales.

Como en anteriores ediciones, la instalación ha contado con la colaboración de los trabajadores de los Servicios Operativos, que han hecho posible que los toldos estén listos coincidiendo con la celebración de la Feria y Fiestas de San Juan Bautista.

Con motivo de la finalización de estos trabajos, el Ayuntamiento ha organizado un desayuno de convivencia para agradecer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las mujeres que participan en el taller, que dirige Eva Pacheco. Al encuentro asistieron los concejales de Medio Ambiente y del Mayor, Abel Perea y Miguel Pacheco respectivamente, quienes felicitaron a las participantes por una iniciativa que se ha convertido en una auténtica seña de identidad del municipio.

La jornada tuvo además un marcado carácter emotivo con el homenaje que las propias integrantes del taller rindieron a la técnica municipal de Medio Ambiente, Ana Rosa Luque, con motivo de su próxima jubilación. Las participantes le hicieron entrega de varios obsequios en reconocimiento a los años de apoyo, implicación y cercanía que ha dedicado a este proyecto desde sus inicios.

Gracias al trabajo conjunto de estas mujeres, Alhaurín de la Torre vuelve a presentar una de sus estampas más características durante las fiestas de San Juan y el verano en general, con unas calles vestidas de color, tradición y artesanía elaborada íntegramente a mano.