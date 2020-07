(Recortes Cero) La coalición Recortes Cero-Los Verdes-Municipalistas ha exigido a la Junta de accionistas de Iberdrola, que sus beneficios de este año se destinen a cubrir el “Ingreso Mínimo Vital”. Una petición que han realizado a través de una carta que ha sido entregada al presidente y consejero delegado de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán para que lo reparta entre sus accionistas y lo sometan a votación.

“Con los beneficios del último año, de 3.406 millones de euros, se podría pagar este ingreso para todas las familias que lo necesiten en Euskadi y prácticamente del resto de Comunidades de España. Somos conscientes que con esta petición recogemos el sentir de la mayoría de la población”, reza el escrito. “La pandemia nos ha puesto a prueba, y ya son muchos los sectores que han demostrado su valentía, honestidad, desinterés y su capacidad de arriesgarse por los demás, desde los sanitarios poniendo en riesgo todos los días su propia vida hasta los millones de trabajadores autónomos y PYMES aplicando estrictamente las medidas para frenar la COVID-19 arriesgando seriamente su trabajo y su estabilidad económica. Es el momento de la unidad y la solidaridad para prevenir otra pandemia sanitaria y para vencer la pandemia económica que ya está tomando fuerza”.

“Apelamos a su responsabilidad social y les pedimos una contribución muchísimo menor de la ya realizada por millones de personas, no deben de poner nada, tan solo renunciar a sus beneficios de este año como accionistas, con ese gesto evitarán un mayor endeudamiento de nuestro país con nefastas consecuencias para la mayoría de la población”, señala la carta entregada por miembros de la formación, entre ellos la cabeza de lista de la coalición, Ruth Hernández en la Torre Iberdrola. “Aprendamos de la crisis anterior iniciada en 2008, la deuda pública pasó del 39,7 al 109,3 % de PIB y este aumento nos trajo, no solo la disminución de la calidad de vida de entre un 25 y un 40% en amplísimos sectores de la población y no solo recortes drásticos en números servicios sociales básicos, sino que debilitó en gran medida nuestros recursos nacionales, empresariales y sociales para enfrentarnos a una emergencia sanitaria como la que hemos vivido. Ese endeudamiento está costado muchas vidas humanas y muchos padecimientos. No hablamos de ganar más, sino de la salud y la vida de 47 millones de personas”, señalan. Una petición que, como han apuntado, también realizarán en juntas de accionistas del resto de las principales empresas de España. “Esperamos que estén a la altura de las circunstancias, de la misma manera que ya han estado millones de personas que cada día encienden las luces que ustedes les suministran”, concluye el escrito.