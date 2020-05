Preguntar por el deporte más famoso del mundo es casi sinónimo de preguntar por el fútbol en las sociedades occidentales. Aunque se trata de una práctica deportiva que continúa teniendo detractores que lo definen como 13 personas detrás una simple pelota, se trata de un deporte que que mezcla pasión con rabia, compañerismo con nerviosismo y emocionalidad con precisión. No en vano es el segundo deporte con más seguidores de todo el mundo, solo por detrás de la natación.

Su enorme atracción ha causado que no solo sea un juego de distracción; para muchos, es un sentimiento que hay que cuidar e incluso hay seguidores cuyo fanatismo los lleva a apostar dinero. Las apuestas deportivas en fútbol son un clásico al que muchos recurren cuando quieren mezclar la euforia de este deporte con la posibilidad de ganar algo de dinero. En este caso, hay que tener siempre en cuenta que se va a tratar de apuestas cuyo resultado dependerá del azar y como tal hay que tratarlas. ¿Te quieres iniciar en el mundo de las apuestas futboleras? Vamos allá.

Lo primero en lo que te debes fijar a la hora de empezar a apostar en este tipo de eventos es en tu actitud y esto es muy importante que lo tengas claro. Aunque se trate de juegos de azar en el que la ganancia segura no depende de ti, existen varias triquiñuelas y consejos que te van a ir bien a la hora de preparar tu estrategia. Pero para ello, debes tener una actitud calmada, proactiva y, sobretodo, objetiva. El fútbol es uno de los deportes más pasionales y emocionales que hay y, si estás interesado en apostar es porque, probablemente, eres seguidor de algún equipo. Consejo número 1: aparca lo que sientes y cabeza fría para saber qué opciones son las mejores para que puedas ganar tajada.

Mantener la cabeza fría es uno de los principales requisitos a la hora de apostar

¿Esto significa que debes huir de todo lo que conoces para que no te afecte en tus decisiones? No. De hecho, los expertos en apuestas deportivas dicen lo contrario, es decir, que no se hagan apuestas en eventos deportivos que no conoces, y el argumento es bastante lógico, porque cuanto más sepas acerca de un equipo o evento, más posibilidades que tus percepciones tengan sentido. Si has seguido todos los partidos de un equipo en concreto, ¿por qué vas a apostar al resultado de otro del que apenas conoces a los jugadores? Mientras lo hagas con ideas fijas y bien argumentadas, todo estará bien.

Pero tu sexto sentido no es lo único a lo que debes prestar atención a la hora de elegir un resultado u otro. Son muchos otros los factores que deberás analizar meticulosamente para hacer un buen pronóstico, y aquí la estadística puede ser un mejor aliada: cuántos goles de media ha hecho un equipo en una temporada, qué resultados tiene un jugador en concreto, marcador final de años anteriores, de qué competición se trata, y un largo etcétera que te permitirá hacer probabilidades para que tengas más puntos. Además, tienes que saber que existen perfiles expertos que hacen estos cálculos por ti y te dan una orientación de lo que creen que va a suceder, para que tus apuestas tengan otro punto de apoyo sobre el que respaldarse.

También es importante tener el temperamento a raya para saber gestionar situaciones adversas. Siendo una actividad del azar, es altamente probable que en algún momento tu apuesta no salga como has planeado, y no pasa nada. Lo peor que puedes hacer ante esta situación es seguir apostando por frustración y rabia, ya que será cuando tu mente estará en las peores condiciones para pensar con claridad. Tómate un break, reposa y vuelve con las pilas cargadas.

¿En qué ligas de fútbol puedo apostar?

Una de las muchas cosas buenas que tienen las apuestas deportivas online es que puedes realizar apuestas en cualquier evento del mundo, independientemente de dónde estés. Esto hace que conocer las ligas o eventos en los que puedes interacciones sea necesario para explotar todas tus capacidades y posibilidades. Algunas de ellas son:

– Liga Águila: Organizada por la División Mayor del Fútbol Colombiano, es el campeonato de primera división del fútbol profesional en Colombia. Cada año el torneo se divide en dos fases (apertura y finalización) y los mejores equipos se pueden clasificar para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

– La Liga: La principal liga a nivel de clubes españoles organizada por la LFP (Liga Nacional de Fútbol Profesional). Algunos la consideran como una de las mejores ligar de fútbol y una de las más vistas para la sociedad latinoamericana.

– Premier League: La primera división del fútbol inglés, la cuna de este deporte, y una de las más cotizadas en las cuotas de apuestas.