En la mañana del sábado 13 de julio, hemos dado el ultimo adiós a Augusto Pansard pero quedando por siempre el compañero, el profesional y sobre todo el amigo.

Cientos de personas hemos querido acompañar al amigo Augusto tras su perdida, y arropando a sus más allegados, Mujer, hija, hermanos y familiares un sin fin de compañeros, alumnos, conocidos y amigos, sin duda fue, es una persona querida en todos sus ámbitos y vínculos, resaltando sus dos grandes pasiones, la lectiva como profesor de universidad y la cofrade, ligado toda su vida al mundo de las cofradías y hermandades siendo este año el brillante pregonero de la Semana Santa malagueña.

Hoy en mi particular recuerdo quiero hacerlo desde el mundo donde nos conocimos, crecimos y nos hizo personas en el mundo, sentados tras unos pupitres con apenas 8 años, niños en un mundo por descubrir, rodeados de los que para nosotros muchos fueron nuestros mejores maestros, por la materia y por los valores que nos inculcaron, hoy, todos esos que estuvimos tantos años juntos en la etapa de EGB venimos a fortalecer la amistad y el recuerdo que nos ha dejado, pero seguirán vivos en nuestras mentes y nuestros corazones, y por supuesto en cada una de la veces que nos reunamos habrá un sitio para ti.

Esa amistad que tantos conservamos desde hace mas de 50 años la has fortalecido y nos has enseñado a luchar sin miedo en la vida y la ida, miles de anécdotas aun por recordar y tantos y tantos momentos vividos, de todo tipo, malos, buenos y mejores, todo eso seguirá plasmado en nuestras particulares reuniones de compañeros y alumnos del Sagrado Corazón, y estarás sentado juntos a nosotros, y seguirás vivo en nuestro grupo de Whatasapp porque el amigo Augusto no se ha ido, el amigo Augusto sigue entre nosotros…..

Valgan estas lineas para que siempre tengamos ese momento para recordarte y estés cada vez que volvamos a reunirnos con tus tirantes y tu cervecita contando como tu que eras un alumno ejemplar te considerabas un gamberrete como otros de nosotros… un gran tipo sin duda, un gran compañero.

¡¡GRANDE AUGUSTO!!

Sobre Augusto Pansard

Augusto Pansard, un abogado de renombre y profesor universitario, dejó una huella imborrable en el mundo de las cofradías de Málaga. Aunque nació en Sevilla en octubre de 1966, Málaga fue su hogar durante la mayor parte de su vida. Como licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, Pansard se ganó el cariño de numerosas generaciones de estudiantes de derecho.

En el universo de las cofradías, Pansard era una figura muy respetada y querida. Su extensa trayectoria en este ámbito le permitió forjar numerosas amistades, especialmente en la Pollinica, la Sentencia y la Piedad, donde ocupó varios cargos y demostró una profunda devoción por sus titulares. En el momento de su fallecimiento, era primer teniente de hermano mayor en la Piedad y consejero de la Pollinica.

En 2024, Pansard tuvo el honor de ser el pregonero de la Semana Santa de Málaga, lo que refleja su compromiso y pasión por las tradiciones de su ciudad. Su pregón, lleno de emoción, humor y vibrante energía, fue muy comentado y recordado.