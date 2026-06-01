El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de la Mujer, María del Carmen Molina, acuden al acto de entrega de diplomas al medio centenar de participantes en las formaciones

El Ayuntamiento ha clausurado los talleres de salud física y emocional organizados por el Área de Igualdad durante el curso 2025/2026 con un acto de entrega de diplomas a las participantes, celebrado en la Finca Municipal El Portón. Esta formación, dirigida a alrededor de medio centenar mujeres del municipio, ha vuelto a cosechar una alta participación a través de los programas de Relajación y Gestión Emocional, y Mindfulness.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; las monitoras Sandra Ruiz y Esther Salas; así como personal del Centro Municipal de Información a la Mujer.

Durante la ceremonia, las alumnas han recibido los diplomas acreditativos de su participación tras varios meses de formación y trabajo personal enfocados a mejorar su bienestar físico, emocional y social.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha felicitado a todas las participantes por su implicación y constancia a lo largo del curso y ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la calidad de vida de las vecinas del municipio. Además, ha apuntado que estos talleres representan un espacio de encuentro, de apoyo mutuo y de crecimiento personal.

También ha dedicado palabras de agradecimiento para las monitoras por hacer posible un año más este programa que tan buena acogida tiene entre las mujeres del municipio.

El taller de Relajación y Gestión Emocional, impartido por Sandra Ruiz Torres mediante el Método Dhanya, ha celebrado su quinto año consecutivo consolidándose como un espacio de aprendizaje y acompañamiento emocional.

Del mismo modo, el taller de Mindfulness dirigido por Esther Salas ha completado con éxito su segunda edición, ofreciendo herramientas para la gestión del estrés y el desarrollo de la conciencia emocional.

Desde el Área de Igualdad se ha destacado el alto nivel de satisfacción mostrado por las alumnas y se ha avanzado la intención de continuar apostando por este tipo de actividades en próximas ediciones, con el objetivo de seguir promoviendo hábitos saludables y el bienestar integral de las mujeres del municipio.

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