La tradicional misa y procesión del patrón reunió a cientos de vecinos en una jornada marcada por la fe, la tradición y el sentimiento popular

La Feria de San Juan 2026 ha vivido este martes uno de sus momentos más emotivos y representativos con la celebración de la tradicional misa y posterior procesión en honor a San Juan Bautista, patrón de las fiestas de Alhaurín de la Torre. Un acto que, año tras año, reúne a numerosos vecinos y visitantes para rendir homenaje al santo en una jornada donde la devoción y la tradición vuelven a ocupar un lugar protagonista.

La celebración religiosa contó con el acompañamiento musical de la Coral Santa Cecilia, que puso voz a la eucaristía, mientras que la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús fue la encargada de acompañar el cortejo procesional durante su recorrido por las calles del municipio, aportando la solemnidad característica de esta cita.

Uno de los momentos más significativos volvió a ser la salida procesional de la imagen de San Juan Bautista, portada por los jóvenes del grupo Bajo un Sentimiento, quienes, un año más, asumieron con esfuerzo y compromiso la responsabilidad de llevar sobre sus hombros al patrón de la Feria, manteniendo viva una tradición que pasa de generación en generación.

La procesión contó con una amplia representación institucional encabezada por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, acompañado por el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, así como miembros de la Corporación Municipal y otras autoridades.

También participaron la Reina y el Míster de la Feria 2026, junto a la Reina y el Rey del Mayor, quienes formaron parte del cortejo en una de las imágenes más representativas de estas fiestas patronales.

Decenas de vecinos siguieron el recorrido procesional, acompañando con respeto y fervor a San Juan Bautista en un ambiente donde se mezclaron la tradición religiosa, el sentimiento popular y el orgullo de un pueblo que continúa conservando una de sus celebraciones más arraigadas.

Con este acto, Alhaurín de la Torre vuelve a demostrar que la Feria de San Juan no solo es sinónimo de música, casetas y diversión, sino también de historia, patrimonio y profundas raíces culturales y religiosas que siguen siendo parte esencial de la identidad del municipio.