La recaudación procede de la cuarta edición del Torneo Solidario de Fútbol 7 HRUM-IBIMA Plataforma BIONAND, celebrado el pasado mes de mayo con la participación de profesionales sanitarios, investigadores, estudiantes, asociaciones y entidades colaboradoras.

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) y el Hospital Regional Universitario de Málaga han recibido un cheque solidario de 16.190 euros que será destinado íntegramente a proyectos de investigación biomédica orientados a mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

La entrega simbólica tuvo lugar en el salón de actos del Hospital General, en un acto institucional que contó con representantes de distintas administraciones, entidades colaboradoras y responsables sanitarios.

Los fondos proceden de la IV edición del Torneo Solidario de Fútbol 7 HRUM-IBIMA Plataforma BIONAND, celebrado los días 22 y 23 de mayo en las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga. El campeonato reunió a cientos de participantes y asistentes en una iniciativa que combina deporte, solidaridad e investigación científica.

En esta edición participaron dieciséis equipos formados por profesionales del ámbito sanitario, investigadores, estudiantes universitarios, asociaciones de pacientes, cuerpos y fuerzas de seguridad, empresas y entidades sociales comprometidas con la investigación.

El equipo Hospital Regional Gestión y Servicios se proclamó campeón del torneo y fue el encargado de realizar la entrega simbólica del cheque. La Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga obtuvo el segundo puesto, mientras que IBIMA Plataforma BIONAND y Emergencias 061 completaron la clasificación.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, destacó que este torneo representa un ejemplo de colaboración entre instituciones, profesionales, empresas y ciudadanía para impulsar la investigación y mejorar la atención sanitaria.

Por su parte, el director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones, subrayó la importancia del apoyo social para seguir desarrollando proyectos capaces de trasladar los avances científicos a la práctica clínica.

La neurología ha sido además la temática central de esta edición, poniendo el foco en la investigación de enfermedades neurológicas y en la necesidad de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares.

El torneo ha contado con la colaboración de la Universidad de Málaga, administraciones públicas, empresas patrocinadoras y numerosas entidades que han respaldado una iniciativa ya consolidada como una de las principales acciones solidarias vinculadas a la investigación biomédica en la provincia.