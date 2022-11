Este domingo, 20 de noviembre, se pone en escena ‘Bacanal’, una original propuesta con humor, música en directo, improvisación e interacción con el público. ‘La isla’, un premiado drama sostenido en el diálogo entre dos grandes actrices, cierra el programa el día 27

El Ciclo de Teatro de Otoño de Alhaurín de la Torre encara su recta final con dos exitosas obras muy elogiadas por la crítica a cargo de sendas compañías andaluzas y que se representarán los últimos dos domingos del mes de noviembre. Todavía quedan entradas a la venta para ambas citas, las dos a las 12.00 horas, al económico precio de 5 euros por butaca y con dos consumiciones de vino incluidas.

El Área de Cultura que dirige Andrés García ha buscado especialmente la variedad de géneros y de estilos para atraer a todo tipo de público con este programa, que suma en esta edición un total de cinco funciones. El salón de actos de la Casa de la Juventud vuelve a acoger todas las obras, con un formato ‘estilo Cabaret’ de mesas y sillas que ha funcionado muy bien en las pasadas ediciones del ciclo. Las localidades pueden adquirirse en la web Mientrada.net y en la Finca El Portón.

Por un lado, este domingo, día 20, la compañía La Líquida Teatro escenifica ‘Bacanal’, un original proyecto con mucho humor e interacción por el público. David García-Intriago lleva las riendas de este espectáculo, con música en directo de Santiago Vorkram, y que es ideal para el formato del ciclo de otoño de Alhaurín por el protagonismo que se le da al público y por el papel que juegan el vino y la gastronomía.

Definida como una “propuesta vanguardista y sorprendente”, ‘Bacanal’ ha triunfado en otros programas y festivales por toda España y rinde también homenaje a la cultura clásica de la antiguas Grecia y Roma, a los dioses del vino de ambas mitologías (Dioniso y Baco) y a las mujeres libres y poderosas. Teatro de humor y música en directo para el deleite de los sentidos.

Por otra parte, el día 27 la obra ‘La isla’, de la compañía granadina Histrión Teatro, pondrá el broche de oro al ciclo. Se trata de un drama crudo y comprometido, premio especial del jurado en el festival de Palma del Río, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, y sostenido en el diálogo de dos grandes actrices: Gema Matarranz y Marta Megías.

Calificada por la crítica como “pieza sublime”, “maravillosa” y que “raya la excelencia”, ambas protagonistas logran transmitir amor, dolor, ternura y valentía con un guión en el que cabeza y corazón se miran en medio de un océano de inquietudes, certezas y miedos.

20 DE NOVIEMBRE: ‘BACANAL’

Humor, teatro, música en directo, improvisación, historia y mucha interacción con el público…

Una sorprendente BACANAL teatral que no dejará indiferente a nadie. Si te gustó OH VINO imagínatelo con música en directo… Aristóteles ya mencionaba en su Poética que la tragedia y la comedia nacían de los ditirambos y cantos fálicos en honor a Dionysos, dios del vino, interpretados por una especie de actores solistas primitivos llamados Exacortes. Podemos afirmar que vino y teatro son hijos de un mismo Dios… descubrámoslo de la mano de un Exacorte contemporáneo cuyo objetivo es la máxima del humor: hacer pensar a la gente. El culto mistérico dionisiaco de la antigua Grecia se instala con fuerza en el imperio bajo la figura del mismo dios helénico ya romanizado; Baco. Y sus antiguas sacerdotisas, las Ménades, se transforman en Bacantes que inmediatamente entran bajo sospecha. No era para menos; eran mujeres poderosas que escapaban del férreo control masculino. BACANAL es también una mirada cómplice y emocionante a todas las mujeres que se han sentido libres desde el principio de los tiempos. BACANAL: Un divertidísimo y didáctico recorrido por el origen y la historia del arte escénico, del vino, sus dioses y aquellas Bacantes libres que lo acompañaban. Teatro de humor y música en directo para el deleite de los sentidos.

27 DE NOVIEMBRE: ‘LA ISLA’