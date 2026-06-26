La distribución en el mercado internacional representa un paso significativo para una producción española: posiciona La bola negra en la carrera hacia los Premios Óscar y le otorga visibilidad en uno de los mercados cinematográficos más competitivos del mundo.

Madrid, junio de 2025. — ‘La bola negra’, la película original Movistar Plus dirigida, coescrita y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, inicia su despliegue internacional con un estreno simultáneo en España y Estados Unidos. En España, el film llegará a los cines el 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica y, tras su paso por salas, se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus.

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, producida por Movistar Plus, completa su recorrido internacional con un acuerdo de distribución en Estados Unidos tras alzarse con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes

Un fenómeno nacido en Cannes

La bola negra llegó al circuito internacional tras alzarse con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes, distinción que impulsó su proyección global y consolidó la reputación internacional de sus directores. Desde entonces, la película ha acumulado el respaldo de la crítica especializada, que ha elogiado su ambición narrativa y su factura visual.

Una epopeya de casi un siglo de historia de España

La película es un tríptico dramático que abarca desde los años treinta hasta la actualidad, y narra la historia de tres hombres cuyas vidas están unidas por el deseo, el dolor y la herencia. La propuesta explora temas como la memoria, el amor y la identidad queer a través de una estructura de vocación clásica.

El reparto reúne a Guitarricadelafuente —en su debut como actor— y Miguel Bernardeau, junto a Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close.

Producción y distribución

La bola negra es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte, con la participación de Atresmedia. El guion es obra de Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero.

Fechas clave de ‘La bola negra’

La película llegará primero a los cines españoles el 25 de septiembre de la mano de Elastica. Tras completar su recorrido en salas, podrá verse en exclusiva en Movistar Plus, una vez cerrada la ventana cinematográfica.

En Estados Unidos, el estreno en cines está previsto para el 6 de noviembre, mientras que su llegada a Netflix en ese territorio se producirá el 4 de diciembre.

Para más información, entrevistas o material gráfico, los medios pueden dirigirse al departamento de comunicación de Movistar Plus.