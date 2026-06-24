Mariano Cabrero Bárcena, escritor y colaborador de opinión, comparte en este artículo su reflexión personal sobre el Opus Dei y la influencia que esta institución ha ejercido históricamente en distintos ámbitos de la sociedad.

(Por Mariano Cabrero Bárcena)

a)»Mas la realidad actual del Opus Dei es que, dentro de la Obra, las mujeres siguen sufriendo discriminaciones y desigualdades»

b)»Dentro de la Obra, las mujeres siguen siendo un ser inferior”.

c)»En »»Camino»» se refleja la «concentración de poder, y de primacía absoluta del hombre sobre la mujer»

d)»El PP está lleno de militantes del Opus Dei, intransigentes y pragmáticos, que buscan dinero y poder»

En contestación a Salvador Martín Aguirre (que fue delegado de la Oficina de Información del Opus Dei, en Santiago), desearía desvelar la verdadera esencia de la Obra. A saber, en primer lugar, que el fundador y alma de la misma, nuestro fallecido hermano José María Escrivá de Balaguer, dejó escrito un libro, »»Camino»», que sirve de guía espiritual e ideario de esta institución. He aquí algunos párrafos que indican la naturaleza del libro.

«50. Eres curioso y preguntón, oliscón y ventanero: ¿no te da vergüenza ser, hasta en los defectos, tan poco masculino? Sé varón: y esos deseos de saber de los demás trócalos en deseos y realidades de propio conocimiento». Según esto, sin duda, las mujeres son ventaneras. El carácter misógino de estas palabras está servido.

«16. ¿Adocenarte? ¿¡Tú… del montón!? ¡Si has nacido para caudillo! Entre nosotros no caben los tibios. Humíllate y Cristo te volverá a encender con fuegos de Amor.»

«365. Si sientes impulsos de ser caudillo, tu aspiración será: con tus hermanos, el último; con los demás, el primero». Mantiene mezcladas dos posturas: elitismo y caudillismo. Ambas, sin duda, son sinónimas de concentración de poder, y de primacía absoluta del hombre sobre la mujer.

Pues bien, el autor de este libro fue elevado a los altares por nuestro fallecido hermano -pues todos lo somos después de la muerte-, Juan Pablo II. Realmente al que fue Papa no le dieron a leer este libro. Y uno apunta aún más: yo recomiendo que se lea el libro espiritual »»Camino»».

En segundo lugar continúo con »Camino» (otra realidad del Opus Dei):

«28. El matrimonio es para la clase de tropa y no para el estado mayor de Cristo. Así, mientras comer es una exigencia para cada individuo, engendrar es exigencia sólo para la especie, pudiendo desentenderse las personas singulares. ¿Ansia de hijos…? Hijos, muchos hijos, y un rastro imborrable de luz dejaremos si sacrificamos el egoísmo de la carne». Por tanto, según esta última reflexión, a la mujer, que es el ser más maravilloso de la tierra, se la convierte en una simple »»máquina»» para fabricar hijos. Jesús amó a las mujeres: Mc. 15, 40 y ss., Lc.16,18 y Lc. 10-38-42.

En tercer lugar hablo del poder y dinero, dinero y poder: ambos forman parte de nuestra cotidiana mala política de Estado. El Banco Popular Español, Banco Atlántico, Bankunión… siempre han estado vinculados a la Obra (Opus Dei), llegando a desembocar su influencia en la Fundación General Mediterránea (FGM) y Rumasa. Atravesando la FGM una crisis de liquidez, que la llevaría a una suspensión de pagos, fue cedida a Ruiz-Mateos. En julio de 1995, un grupo de accionistas del mencionado grupo de sociedades presentó querella criminal por los delitos de estafa, apropiación indebida, encubrimiento con ánimo de lucro… contra J.M. Ruiz-Mateos, y también contra Pablo Bofill Cuadras. Éste último numerario del Opus Dei, a quien se le consideraba el principal responsable.

Mas la realidad actual del Opus Dei es que, dentro de la Obra, las mujeres siguen sufriendo discriminaciones y desigualdades. Para ellos es un ser inferior -repito-, siendo el ser más maravilloso que Dios creó sobre la tierra, y que gracias a ellas estamos en este valle de lágrimas. Quien ama y respeta a una mujer está amando y respetando al mundo entero. No olvidemos que, si nosotros estamos pernoctando en este valle de lágrimas, se lo debemos a ellas. Detrás de un hombre hecho siempre se encuentra una mujer hecha.

«La mujer quiere ser amada sin razón, sin motivo: no porque sea hermosa o buena o bien educada o graciosa o espiritual, sino porque es» (Amiel, diario íntimo II). Los credos religiosos -uno es católico-, deben velar por sus creencias en cuanto a Dios, y olvidarse de la política (“Dad, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mt.22:21; Mr. 12:17; Lc.20:25)), dentro del respeto a la pluralidad de «credos religiosos, pues todos entendemos que existe un solo Dios: el «Dios de todas las religiones». Hay un pobre para cada religión, y cada religión tiene su pobre.

El partido político del PP está lleno de militantes del Opus Dei, intransigentes y pragmáticos, que buscan dinero y poder, poder y dinero. Uno aún diría más: corre el riesgo, el Opus Dei, de convertirse en una secta. El tiempo como testigo nos lo dirá.

Hans Urs von Balthasar, teólogo católico del siglo XX, publicó un artículo en relación con el misterioso »»Opus Dei»», que decía: «Que tengáis mucho dinero, mucho poder, muchos cargos políticos (en el partido del PP figuran algunos miembros de la Obra); «(…) En sí mismo, el poder no es malo. Toda la cuestión, la cuestión decisiva, es ésta: ¿para qué queréis el poder? ¿Qué pensáis hacer con él? ¿Cuál es el espíritu que pretendéis propagar con estos medios?» Hoy la Prelatura es una institución muy poderosa, y, desde luego, con independencia jurídica dentro de la Iglesia Católica, nombrando sus propios obispos.

La Coruña,20 de junio de 2026

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor