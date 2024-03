Bajo el lema “Comunicación, Igualdad y Deporte”, en la tarde de ayer se celebró en el Vivero de Empresas de Alhaurín de la Torre, una de las actividades de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) enmarcada en el Día Internacional de la Mujer.

Almudena Montiel, jugadora de baloncesto en silla de ruedas e internacional; Elena Moreno, jugadora del Unicaja Mijas de baloncesto y subcampeona del mundo sub-19; la jugadora del Málaga Costa del Sol de balonmano, Elena Cuadrado y la tenista alhaurina Paula Gutiérrez Pérez debatieron sobre sus experiencias vitales y el deporte femenino en un acto que estuvo conducido por el periodista y miembro de la APDM Félix Godoy.

Las deportistas reconocieron haber sufrido micromachismo en algún momento de su carrera, pese a que reconocieron que “todo había avanzado mucho en los últimos años, lo cierto es que las chicas están menos valoradas”.

Una vez más, salió a relucir la falta de referentes, debido al poco apoyo “tanto institucional como de los medios hacia el deporte femenino, lo que hace que muchas niñas no puedan ver que son capaces de llegar donde se propongan” y muchas cambian de deporte o lo dejan de lado ante la falta de esos referentes.

Otro escollo que hay que superar es el económico y es que en deporte femenino, las deportistas ganan mucho menos dinero que sus compañeros varones y esa desigualdad que se hace patente desde la base, evita que muchas se planteen hacer una carrera deportiva, y es que, si no estás entre los mejores de tu deporte, es complicado vivir de eso, más aún si, como ocurre en ciertas disciplinas deportivas como el tenis, no estás respaldado por un club y lo tienes que costear todo, de ahí que todas hicieran hincapié en la importancia de que no se abandonen los estudios y los compaginen con el deporte.

Otro asunto del que estuvieron hablando fue el de la conciliación familiar, el hecho de tener niños y poder seguir compitiendo y pusieron de manifiesto su malestar ante ciertos medios de comunicación que más que resaltar su logro deportivo, se hicieron más eco de que celebrara la medalla de bronce conseguida con su hija. La única de las ponentes que es madre, Almudena Montiel, afirmó contar con facilidades tanto por parte de su club como de la Federación, “lo complicado es cuando hay que viajar y salir del país, que las condiciones no son siempre las mismas”; a este respecto, Elena Cuadrado explicó algunos casos que conocía en el balonmano y que eran similares, es decir, de apoyo, pero en otros casos, hay países que incluyen una cláusula que impide a las deportistas quedarse embarazadas.

La jornada concluyó con dos mensajes claros por parte de las participantes: hay que practicar deporte, ya que es algo bueno, te da mucha cultura, valores y te sirve para la vida en general y otro mensaje para los padres, que dejen a sus hijos probar y elegir el deporte que más les guste, que no los fuercen a hacer uno determinado, porque lo importante siempre “es disfrutar con lo que se está haciendo”.