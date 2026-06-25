La consejera en funciones participa en en el izado de la bandera arcoíris con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI en el Parlamento autonómico, “la casa de todos los andaluces”

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha participado este jueves, junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en el izado de la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI en la fachada de la Cámara andaluza, un espacio que, como ha recordado, es “la casa de todos los andaluces y andaluzas”.

Durante el acto, en el que también ha participado el presidente de la Red de Municipios Orgullosos, Manuel Rosado, López ha subrayado que “luchar por la igualdad es cosa de todos” y ha destacado que Andalucía es una tierra “diversa y plural”, una realidad que, según ha señalado, “nos enriquece como sociedad”.

La consejera en funciones ha incidido en la importancia de seguir celebrando actos de visibilización y reivindicación como este porque, pese a los avances logrados, “desgraciadamente sigue existiendo la LGTBIfobia”. En este sentido, ha advertido de que cualquier discriminación o ataque hacia las personas LGTBI supone “un ataque directo a la dignidad humana” y ha afirmado que “si lo permitimos, estaremos perdiendo nuestra propia dignidad como sociedad”.

Asimismo, López ha hecho un llamamiento a la unidad para “para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria”, ha señalado. Aprovechando el marco institucional del Parlamento andaluz, la consejera ha recordado además la responsabilidad de los representantes públicos de “seguir creando derechos y abriendo camino”.

La responsable andaluza también se ha referido a la campaña ‘Orgullosas’, impulsada por la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Una iniciativa que busca visibilizar “a una parte del colectivo que ha tenido mucho que ver en las conquistas logradas y que, sin embargo, ha pasado demasiado desapercibida: las mujeres”.

La campaña muestra la historia de una pareja de mujeres mayores cuyo amor “superó barreras, prejuicios y críticas bajo la apariencia de una amistad”, así como la de una pareja de mujeres jóvenes que hoy pueden vivir libremente su relación gracias a los derechos conquistados por el colectivo LGTBI y al compromiso de toda la sociedad con la igualdad.

La titular de Inclusión Social en funciones ha defendido que la bandera arcoíris representa “la libertad, el respeto y la igualdad” y ha asegurado que “debemos envolvernos en esta bandera no solo hoy, sino los 365 días del año”. “No hay nada más bonito que amar libremente. El amor es el motor que hace que el mundo siga adelante y nadie tiene derecho a juzgar quién decide ser cada persona”, ha concluido.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se ha referido a “la importancia” de dar “toda la visibilidad posible a actos como el que cada año nos reúne en el Parlamento, porque la mejor manera de luchar por la igualdad es concienciando a la sociedad”. “Y qué mejor manera de concienciar que trayendo y ondeando en la casa de todos los andaluces y andaluzas esta bandera tan representativa”, ha añadido.

Para el presidente, “es esencial que impere lo prohibición de toda discriminación por razón de sexo y orientación sexual que queda establecida en nuestro Estatuto de Andalucía”, porque “sólo así todos los andaluces y andaluzas tendremos una libertad plena”.