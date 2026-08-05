(Nota de Prensa de Izquierda Unida Málaga) IU Málaga acusa a Moreno Bonilla de poner en riesgo la protección de las víctimas de violencia machista por un acuerdo con Vox

​La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y la responsable de la Red de Feminismos de la provincia, Victoria Morales, han denunciado que la decisión del Gobierno andaluz de entregar a Vox la valoración de las víctimas de violencia machista supone un retroceso gravísimo en la protección de los derechos de las mujeres en plena emergencia feminista. Además, la organización de izquierdas advierte de que esta cesión coloca en manos de quienes niegan la violencia machista servicios esenciales para la asistencia jurídica gratuita, la detección de casos y la aplicación de medidas judiciales, debilitando el sistema público de protección y generando riesgos directos para la vida de miles de mujeres en Andalucía. En este contexto, IU subraya que no permitirá que se normalicen estos retrocesos y anuncia una respuesta colectiva, firme y contundente en defensa de las víctimas y de todos los profesionales que sostienen el sistema de protección.

Toni Morillas, coordinadora provincial de Izquierda Unida, ha calificado la cesión a Vox el Servicio de Valoración a Víctimas de Violencia Machista por parte del Gobierno andaluz que preside Moreno Bonilla como “muy grave” y ha denunciado que “es poner en riesgo la vida de las mujeres, es entregarnos como moneda de cambio a los bárbaros”.

La coordinadora de IU Málaga, ha incidido en que “es muy grave que servicios públicos de los que depende la asistencia jurídica gratuita, la protección de las víctimas o la promoción de la creación de secciones de violencia sobre las mujeres, los Tribunales de Instancia o de la Fiscalía, dependan de aquellos que niegan la existencia de las violencias machistas y que, además, tienen en su agenda acabar con las leyes que garantizan los derechos de las mujeres”.

“Esta cesión de Moreno Bonilla a los de Vox es violencia institucional contra las mujeres. Es violencia institucional por parte de la Junta de Andalucía contra las mujeres, que hoy tenemos aún menos confianza en las instituciones que tienen la obligación de protegernos”, ha criticado.

Morillas ha señalado que “son numerosos los servicios que el PP ha puesto en manos de Vox, el Servicio de Asistencia a Víctimas, los Puntos de Encuentro Familiar, el seguimiento de las medidas judiciales para la protección de las víctimas, incluidas las órdenes de protección, la elaboración de protocolos para la atención especializada a las víctimas de violencia de género en el ámbito judicial o también los planes de formación específica sobre violencia de género que deben recibir jueces, magistrados, fiscales o letrados de la Administración de Justicia”.

En este sentido, la dirigente de izquierdas ha subrayado que “todas estas competencias y servicios han sido entregadas a Vox en un contexto en el que las feministas ya veníamos denunciando que en el sistema de justicia siguen operando sesgos y prejuicios patriarcales que debilitan el sistema de protección y que revistimizan a las mujeres que dan el paso de denunciar. Es decir, en un contexto en el que Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos machistas, en lo que podríamos calificar de auténtica emergencia machista y que debiera provocar la movilización de recursos y de voluntad política por parte de todas las instituciones. En un contexto en el que lo que se debería de estar haciendo es mejorar y revisar los protocolos, la formación de los operadores jurídicos y su capacidad de respuesta, esta cesión de Moreno Bonilla a Vox no solo supone un paso atrás, sino que debilita el sistema de protección y genera riesgos para la vida de las mujeres”.

Por último, Morillas ha insistido en que volvemos a exigir que el Comité de Crisis se reúna en Andalucía y en la provincia de Málaga para valorar el incremento de crímenes machistas que se está produciendo en nuestra tierra en verano y también para poder revisar todos los protocolos de actuación que, actualmente, existen en el ámbito de las instituciones. Por mucho que el Partido Popular utilice a las mujeres como moneda de cambio y nos entregue a los bárbaros, las feministas vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que, frente a una justicia patriarcal, haya una justicia feminista que garantice derechos y que salve vidas a las mujeres”.

Por su parte, la responsable de la Red de Feminismos de IU Málaga, Victoria Morales, ha completado la valoración de Morillas argumentando que “la decisión de Moreno Bonilla de poner en manos de Vox la Valoración Sobre las Víctimas de Violencias Machistas, es llevarnos a un sitio muy peligroso a todas y cada una de las andaluzas”.

Morales ha recordado que “cuando hay 565 denuncias diarias por violencias machistas en España, cuando se denunciaron 22.846 denuncias por violencias sexuales en 2024, o cuando, en el caso de Málaga, en tan solo siete meses en hemos tenido el mismo número de asesinadas por violencias machistas que en todo 2025”.

En este contexto, Morales ha recriminado a Moreno Bonilla que “ceda a Vox esta tarea tan fundamental para garantizar los derechos de las mujeres, lo que conlleva unos riesgos muy peligrosos a los que nos enfrentamos. Primero, el riesgo de invisibilización: la justificación de depurar un supuesto sesgo ideológico podría llevar a la supresión o al cuestionamiento de las denuncias y casos reales. Esto es un peligro real para las víctimas porque modificar, alterar o suprimir la Valoración Sobre las Víctimas de Violencias Machistas, pone en riesgo directo y automático su protección, su atención y la toma de decisiones sobre las medidas a adoptar”.

Asimismo, Morales ha añadido que esto “también supone un fuerte impacto para los profesionales porque afecta directamente a sanitarias, a trabajadores, a trabajadoras sociales, a enfermeros o a psicólogos que forman parte del servicio público de detección y valoración, dejándolos en una situación de vulnerabilidad e indefensión absoluta ante esta labor tan importante”.

“Frente a todo esto, y viendo que Moreno Bonilla nunca, nunca ha defendido con firmeza la realidad y la crueldad de las violencias machistas, y dándoselas ahora a la ultraderecha, nos van a tener de frente con una respuesta clara y colectiva. Ante cualquier medida que se planteen nuestra postura va a ser la organización, desde la firmeza y desde la contundencia. Salir a las calles y tomar todas las medidas necesarias para que no se vulnere ni un solo derecho a las víctimas”.

Por último, Morales, ha zanjado subrayando que “el yo si te creo tiene que ser una realidad en Andalucía, y no vamos a dejarlo pasar. Salimos a la ofensiva a defender lo que es una lacra real de nuestra sociedad. No se puede pasar por alto esta decisión que nos pone en riesgo a todas”.