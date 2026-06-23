Las casetas de las cofradías y hermandades han reunido a un centenar de personas en esta habitual cita organizada por el Área del Mayor. El alcalde ha invitado a la ciudadanía a vivir las fiestas con «ilusión» y «muchas ganas de diversión»

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Aunque aún restan unas horas para el comienzo oficial de la Feria de San Juan Bautista de 2026 este martes, la noche del lunes alrededor de un millar de mayores del municipio ya han disfrutado de la tradicional cena que ofrece el Área del Mayor a todos ellos como manera de celebrar estos festejos cada año.

Las casetas de las cofradías y hermandades alhaurinas (La Pollinica Rociera, Moraos y Verdes) han dado de cenar a todos ellos en un ambiente de fiesta y celebración en una noche plenamente veraniega. Los asistentes han podido degustar una cena a base de pipirrana, gazpacho y estofado, así como helado de postre que se ha repartido por igual en las tres casetas, las cuales han contado con elección de Rey y Reina del Mayor de cada una y con música en directo para amenizar el ambiente.

El personal del Área del Mayor que dirige Miguel Pacheco ha velado por el buen funcionamiento de la noche así como por el trabajo llevado a cabo por todos los voluntarios y cofrades que han colaborado en el servicio.

El alcalde, Joaquín Villanova; el edil del Mayor, Miguel Pacheco; y otros concejales de la Corporación Municipal han visitado las tres casetas y han departido con los asistentes así como con los hermanos mayores de las cofradías, agradeciéndoles su labor y el trabajo que han realizado a lo largo de la noche para que todo haya salido a pedir de boca.

El regidor les ha deseado a todos una buena Feria, que disfruten al máximo de estos días de diversión y de olvidar problemas «al menos una vez al año». Villanova ha garantizado «un buen programa de actividades previstas» y ha invitado a la ciudadanía en general a que viva estos cinco días con «ilusión, esperanza y muchas ganas de diversión».