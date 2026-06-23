Enrique, una vida dedicada a la viñeta

Enrique Pérez Penedo, distinguido por más de cinco décadas dedicadas al humor gráfico, y José Manuel Álvarez Crespo (Napi), premiado por El filtrador como Mejor Viñeta 2025, reflexionan sobre el oficio en un coloquio moderado por la periodista Ana Barreales

El certamen, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, celebra su séptima edición en La Térmica con la colaboración de la Diputación de Málaga y CaixaBank

Enrique Pérez Penedo (Enrique) ha recibido hoy el VII Premio Nacional Elgar de Viñetas Periodísticas a la Trayectoria Profesional, un certamen organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Fundación Manuel Alcántara, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank. En esta edición también ha sido distinguido José Manuel Álvarez Crespo (Napi), galardonado en la categoría de Mejor Viñeta 2025 por El filtrador, publicada el 14 de mayo en Diari de Tarragona.

La séptima edición de los Premios Elgar, celebrada en La Térmica ante medio centenar de asistentes, sirvió para reivindicar la viñeta periodística como una herramienta de opinión capaz de interpretar la actualidad, fomentar el pensamiento crítico y ejercer la libertad de expresión. Ambos galardonados coincidieron en destacar la dificultad de condensar asuntos complejos en una sola imagen sin renunciar al ingenio, la ironía y la capacidad de provocar reflexión.

Tras la entrega de los premios tuvo lugar un coloquio moderado por la periodista Ana Barreales, miembro de la junta directiva de la APM, en el que los premiados reflexionaron sobre la evolución del oficio y los desafíos a los que se enfrentan hoy los humoristas gráficos.

Enrique mostró su satisfacción por recibir un premio a toda una trayectoria profesional y destacó la influencia que tuvo Elgar en sus inicios como dibujante. “Llevo 54 años viviendo del chiste como algunos políticos”, dijo. El humorista defendió la función crítica de la viñeta periodística, llamada a señalar contradicciones y fomentar la reflexión, y advirtió de las dificultades que encuentran hoy los autores para expresarse con libertad ante las críticas que pueden suscitar determinados temas. También consideró que la inteligencia artificial aún está lejos de reproducir elementos esenciales del humor gráfico como la ironía o el ingenio.

Por su parte, Napi agradeció el reconocimiento con una intervención cargada de humor y referencias a las similitudes entre Tarragona y Málaga. El autor de El filtrador explicó que la viñeta surgió de un juego de palabras entre las filtraciones de mensajes de WhatsApp relacionadas con el caso del entonces fiscal general del Estado y la figura tradicional del afilador, una asociación de ideas que acabó dando forma a la obra galardonada. El viñetista reflexionó sobre la evolución del oficio: “Si antes el censor era el editor del periódico, hoy es todo el público, de forma inmediata y a través de las redes sociales”.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, destacó la importancia de la viñeta periodística, “sin duda uno de los géneros de opinión más efectivos”, por su capacidad para comunicar ideas complejas de forma accesible y fomentar la reflexión sobre cuestiones sociales. Blanco subrayó que los viñetistas son “profesionales comprometidos que buscan crear opinión” y puso como ejemplo la obra ganadora de Napi, El filtrador, una sátira sobre las filtraciones y los mensajes agresivos en redes sociales que, mediante una potente metáfora visual, alerta sobre la creciente normalización de este tipo de comunicación y sus efectos en la sociedad. Asimismo, defendió la viñeta como un ejercicio de libertad de expresión que enriquece el panorama periodístico y contribuye al debate público.

El presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, destacó el prestigio alcanzado por unos premios “únicos en España” y agradeció la implicación de la familia de Elgar en la conservación y difusión de su legado. Pedraza subrayó además que la calidad y prestigio de los galardonados contribuyen a reforzar el reconocimiento nacional del certamen.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, reiteró el apoyo de la institución a un género periodístico que “invita al pensamiento crítico, algo especialmente necesario en el momento actual”. Salado destacó la dificultad de transmitir con aparente sencillez asuntos complejos mediante una viñeta y defendió la necesidad de proteger la libertad e independencia de los profesionales de la información. “Una sociedad democrática necesita periodistas libres, y los viñetistas son un magnífico ejemplo de cómo la opinión y la creatividad contribuyen a enriquecer el debate público”, señaló.

El director de Área de CaixaBank en Málaga, Jesús Cabrera, recordó su afición a las viñetas desde la infancia y destacó el valor intelectual que hay detrás de este género periodístico. “Detrás de lo que parece un simple dibujo hay análisis, inteligencia y una mirada crítica sobre la actualidad”, afirmó, al tiempo que reivindicó la importancia de preservar espacios para la libertad de expresión.

60 viñetas a concurso

En esta edición se han presentado 60 trabajos procedentes de distintos puntos de España. El jurado ha estado integrado por Sandra Barrionuevo, periodista del Teatro Romano y vocal de la Asociación de la Prensa de Málaga; Juan Alberto Soler, pintor y restaurador del Museo Thyssen, en representación de la Fundación Manuel Alcántara; Óscar Álvarez, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales Andalucía de CaixaBank; Pedro Bosquet, director general de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga; David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto), ganadores de la pasada edición en la categoría Mejor Viñeta; y Pachi Idígoras, ganador de la II edición de los Premios Elgar en la categoría Trayectoria Profesional.

Los premios, que cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank, distinguen cada año la excelencia de la viñeta periodística y la aportación de sus autores a la interpretación de la realidad desde el humor, la reflexión y el compromiso con la libertad de expresión.

Enrique, una vida dedicada a la viñeta

El Premio ‘Elgar’ a la Trayectoria Profesional ha recaído en Enrique Pérez Penedo (Enrique), candidato propuesto por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, en reconocimiento a una carrera de más de cinco décadas dedicada al humor gráfico y al periodismo.

Periodista, dibujante y actual vicepresidente de FECO España (Federation of Cartoonists Organisation), Enrique publica de forma ininterrumpida desde 1972 en el diario Información, una constancia que lo convierte en una de las firmas más longevas y reconocibles de la viñeta periodística española.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con numerosos medios y publicaciones nacionales y provinciales, entre ellos El Batracio Amarillo, Marca y la Hoja del Lunes de Alicante, y ha desarrollado una intensa actividad cultural y divulgativa vinculada al humor gráfico. Además, ha protagonizado numerosas exposiciones individuales y su trabajo ha sido distinguido, desde 1973, con decenas de premios nacionales e internacionales obtenidos en España, Italia y Japón. Entre ellos figuran varios primeros premios en las Olimpiadas Internacionales del Humor de Valencia, así como reconocimientos recientes como el Premio Libertad de Expresión de la Asociación de la Prensa de Alicante y el Premio Lorenzo Goñi, de Jaén.

El jurado ha destacado especialmente su capacidad para mantener durante más de medio siglo una mirada crítica y comprometida sobre los acontecimientos de cada momento, así como su contribución a consolidar la viñeta periodística como una herramienta de información, opinión y reflexión social.

Napi, una mirada original a la actualidad

En la categoría Mejor Viñeta Periodística 2025, el galardón ha sido para José Manuel Álvarez Crespo (Napi) por El filtrador, una obra que toma como punto de partida la figura tradicional del afilador para construir una metáfora visual sobre uno de los asuntos que centraban el debate público en el momento de su publicación.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la viñeta para enlazar un personaje profundamente arraigado en el imaginario popular con un tema de plena vigencia informativa, logrando una lectura inmediata y eficaz que combina ingenio, creatividad y sentido crítico.

Nacido en San Sebastián en 1953, Napi es uno de los humoristas gráficos de mayor trayectoria en España. Ha colaborado en medios como Diari de Tarragona, La Vanguardia, El Punt, El Jueves o El Economista, además de publicar diversos libros de humor gráfico. Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera destaca la Paleta Agroman de Caricatura, obtenida en 1990.

Con estos premios, la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara reafirman su compromiso con la defensa y promoción de la viñeta periodística, un género de opinión que, a través de la síntesis gráfica y el ingenio, continúa ofreciendo una interpretación singular y valiosa de la realidad.