(Comunicado de Prensa de PSOE Alhaurín de la Torre) Los socialistas denuncian que una mujer sufrió un desmayo durante el evento y tuvo que ser atendida por una doctora que se encontraba entre el público, y reclaman de nuevo la segunda ambulancia para Alhaurín de la Torre

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha pedido explicaciones al alcalde, Joaquín Villanova, por la falta de servicios de urgencias durante la celebración del 52º Festival Flamenco Torre del Cante, celebrado el pasado sábado por la noche, tras tener conocimiento de que una mujer sufrió un desmayo durante el evento y tuvo que ser atendida por una doctora que se encontraba entre el público.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha señalado que “en un evento de estas características, con todas las entradas vendidas y una importante concentración de personas, no se puede improvisar la atención ante una emergencia”. “Queremos saber qué dispositivo de seguridad y emergencias había previsto el Ayuntamiento, por qué no se activó una asistencia sanitaria inmediata y qué medidas se van a tomar para que una situación así no vuelva a repetirse”, ha afirmado.

Según la información trasladada al PSOE, el espectáculo tuvo que ser interrumpido después de que la mujer sufriera el desmayo. Fue una doctora presente entre el público quien la atendió durante un largo periodo de tiempo hasta que pudo ser trasladada por sus familiares y su pareja, sin que, según estos testimonios, apareciera ningún servicio médico en el recinto.

Márquez ha subrayado que “no se trata de hacer alarmismo, sino de pedir responsabilidad”. “Hablamos de un festival muy importante para nuestro municipio, que debe contar con todas las garantías. La seguridad de los vecinos, vecinas y visitantes tiene que estar por encima de cualquier otra consideración”, ha añadido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre y parlamentaria andaluza, Patricia Alba, ha vinculado este episodio con la necesidad de reforzar los servicios de urgencias en el municipio y ha reclamado de nuevo la segunda ambulancia para Alhaurín de la Torre.

“La segunda ambulancia es una demanda histórica de Alhaurín de la Torre. Cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía, Joaquín Villanova la reclamaba constantemente. Sin embargo, después de ocho años de gobierno de Juanma Moreno Bonilla, la Junta no ha hecho nada y el alcalde ha dejado de reclamarla”, ha denunciado.

Alba ha criticado que “el alcalde haya pasado de exigir a guardar silencio cuando quien gobierna en la Junta es su propio partido”. “Alhaurín de la Torre ha crecido mucho en población y necesita unos servicios sanitarios y de urgencias acordes a su realidad. No podemos seguir con los mismos recursos mientras aumentan las necesidades de la ciudadanía”, ha dicho.

La responsable socialista ha anunciado que, en su condición de parlamentaria andaluza, llevará este asunto al Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta que dé respuesta a la demanda de la segunda ambulancia en el municipio.

“Vamos a pedir explicaciones al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla y vamos a reclamar que Alhaurín de la Torre cuente con la segunda ambulancia que necesita. La salud y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas no pueden depender de la suerte de que haya una profesional sanitaria entre el público”, ha concluido.