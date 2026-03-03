(Por Chico López) La última actualización acumulativa de Windows 11 (versiones 24H2 y 25H2) está provocando problemas de conectividad en numerosos equipos, especialmente en conexiones mediante cable Ethernet (LAN).

En las últimas horas, usuarios y profesionales del sector informático han detectado un fallo común: el ordenador aparece como conectado a la red local, pero no tiene salida a Internet. Es decir, los dispositivos pueden verse dentro de la red interna, pero no navegan ni acceden a servicios externos.

¿Qué está ocurriendo exactamente?

El patrón que se está repitiendo en muchos casos es el siguiente:

El equipo reconoce la conexión por cable.

La red local funciona correctamente.

No hay acceso a Internet.

En algunos equipos se asigna automáticamente una IP del tipo 169.254.x.x, lo que indica que no se ha obtenido correctamente la configuración del servidor DHCP del router.

En otros casos, el adaptador de red aparece operativo, pero el sistema no enruta el tráfico hacia el exterior.

Este comportamiento ha comenzado a detectarse tras instalar las últimas actualizaciones de Windows 11, lo que apunta a un posible conflicto entre la actualización y determinados controladores de red o configuraciones internas del sistema.

No es el router (en la mayoría de los casos)

Muchos usuarios tienden inicialmente a reiniciar el router pensando que el problema es del proveedor de Internet. Sin embargo, cuando otros dispositivos de la vivienda sí navegan con normalidad, el origen del fallo suele estar en el propio equipo actualizado.

Soluciones que están funcionando

Desde Informática Alhaurín estamos aplicando varias soluciones que están resolviendo la incidencia en la mayoría de los casos:

1️⃣ Restablecimiento completo de red

Desde:

Configuración → Red e Internet → Configuración avanzada de red → Restablecimiento de red.

Este proceso reinstala los adaptadores y devuelve la configuración a valores de fábrica.

2️⃣ Reinstalación manual del adaptador Ethernet

En el Administrador de dispositivos:

Desinstalar el adaptador de red.

Reiniciar el equipo.

Permitir que Windows lo reinstale automáticamente.

En algunos casos es recomendable descargar previamente el controlador actualizado desde el fabricante de la placa base o del equipo.

3️⃣ Liberar y renovar IP manualmente

Desde la consola (CMD como administrador):

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /flushdns

Este procedimiento puede restablecer la comunicación con el router si el problema es de asignación IP.

4️⃣ Desinstalar la última actualización

Cuando el fallo persiste, una medida efectiva está siendo revertir la actualización más reciente desde:

Configuración → Windows Update → Historial de actualizaciones → Desinstalar actualizaciones.

Tras ello, el sistema suele recuperar la conectividad.

Un problema recurrente en las grandes actualizaciones

No es la primera vez que una actualización mayor de Windows genera conflictos con drivers de red, especialmente en equipos con cierto tiempo o con controladores no actualizados por el fabricante.

La recomendación general para entornos profesionales es:

No instalar grandes actualizaciones el mismo día de su liberación.

Mantener copia de seguridad previa.

Verificar compatibilidad de drivers antes de actualizar.

Desde Informática Alhaurín

Si tu equipo ha dejado de tener Internet tras actualizar Windows 11, aunque la red local funcione, es muy probable que estés ante esta incidencia.

En Informática Alhaurín podemos:

Diagnosticar el origen exacto del problema.

Recuperar la conectividad sin pérdida de datos.

Actualizar correctamente los controladores.

Configurar el sistema para evitar que vuelva a repetirse.

La tecnología debe facilitar la vida, no complicarla tras cada actualización.