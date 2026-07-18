Tras la procesión del jueves, las fiestas continuaron este viernes con la primera noche en la Caseta y la elección de las reinas y damas. El programa de actos puede consultarse en la web www.alhaurindelatorre.es/agenda

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La barriada de Torrealquería celebra este fin de semana su tradicional Feria en honor a su patrona, la Virgen del Carmen. Los vecinos pudieron disfrutar este viernes de su primera gran noche con las actuaciones de la Escuela de Guitarra de la barriada, dirigida por Isaac Santana, con la colaboración de María Donaire y Beatriz Morón, que puso la banda sonora a una velada marcada por el buen ambiente.

La barra de comida tradicional y bebida ha corrido este año, por primera vez, a cargo del Grupo Parroquial de Jesús Caído y la Virgen de la Amargura, que asume este servicio durante las fiestas, ofreciendo una amplia variedad de platos y bebidas a los asistentes.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Fiestas, Andrés García, y otros miembros de la Corporación Municipal, quisieron acompañar a los vecinos en una cita que ya forma parte de la tradición de Torrealquería.

Durante la velada se celebró también la elección del rey y la reina de las fiestas en las categorías infantil, juvenil, mayores y abuelos, un momento muy esperado que llenó de emoción a las familias participantes.

La programación festiva continuará hasta el domingo con numerosas actividades para todas las edades. Entre ellas destacan los torneos de parchís, dominó y chinchón, una carrera de bicicletas, la tradicional carrera de cintas en moto, nuevas actuaciones musicales y sesiones de DJ que animarán las noches de la verbena. Las fiestas concluirán el domingo con una paella popular, patrocinada por la inmobiliaria Tecnocasa, que pondrá el broche final a las celebraciones.