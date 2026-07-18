(Por Jmm Caminero) Todo lo humano, todo lo que toca el ser humano tiene muchas dimensiones. Todo objeto o pieza o realidad humana tiene muchas variables, es real y es simbólica y es económica y…

Regalos raros. Los regalos oficiales hasta dónde sé es una costumbre o hábito que está en el amanecer de la historia, al menos la historia escrita. Quién sabe si viene y deviene desde la prehistoria. Se dice que en los reinos mesopotámicos y en el antiguo Egipto y en la antigua China ya lo hacían. Por tanto, no nos debe extrañar el revolver que el presidente de Turquía ha regalado a cada país de la Otan, ya sé que se escribe con mayúsculas, pero me gusta hacerlo con minúsculas, es decir, cambio el acrónimo o cómo se denomine a “nombre o substantivo”. De todas formas, todos los días lo estamos oyendo en todos los medios. Oímos más la palabra Otan que la palabra pan en los telediarios y noticias.

Se dice que el regalo más exótico y extraño por el momento es el que se hizo y fue una jirafa que fue enviada a China en 1414. Tal fue la conmoción que se interpretó como una señal buena y positiva de los dioses hacia China. Pero el objeto o realidad que más simbólico es, y, que todos hemos visto miles de veces, al menos en imágenes televisivas o fotográficas es “La Estatua de la Libertad” regalada por el gobierno francés al americano en 1886. También se menciona como singular un trozo de roca lunar, Estados Unidos regaló trozos de piedrecitas lunares, no sé el tamaño a distintos países.

Pero hay que hacerse la pregunta, “los regalos diplomáticos”, además del valor en sí, son “piezas simbólicas”. Podríamos imaginar y pensar, “los trozos lunares” es y era el símbolo que Estados Unidos había llegado a la Luna, la había pisado, y, el resto del mundo no. En aquel entonces. La estatua de la libertad regalada por Francia es el símbolo que refleja dos grandes revoluciones, que conforman la esencia del mundo Occidental, la Americana, antes que la Francesa. Cierto es que la revolución parlamentaria inglesa es anterior a estas dos. Y, posiblemente es el símbolo, es la triada del sistema occidental sociopolítico de representación de la sociedad y del Estado.

¿El revolver que se ha regalado por parte de Turquía a todas las delegaciones de la Otan, además de ser un regalo, de ser un objeto-pieza, de tener un valor en sí, es un símbolo…? ¿La Administración Política actual de Turquía está indicando al mundo algo, quiere decir algo, quiere decirnos algo…? ¿En una Cumbre de la Otan, que es un organismo político-militar, se regala a todos, quizás para recordarles la esencia de esta entidad, un revólver…? ¿Un revólver es un arma corta con un cilindro giratorio o tambor? En definitiva es como una noria que en vez de elevar agua del fondo de la tierra, tiene otras finalidades. No olvidemos que lo inventó Colt, patentado en 1836, dicen al ver el timón de un barco, ya que buscaba encontrar la solución a un arma que pudiese ser repetitiva… Aunque ya saben que los inventos tienen muchos padres y abuelos, aunque sólo se reconozca uno o dos.

En fin la prensa nos indica que el revólver regalado al señor Sánchez por parte del señor Recep Tayyip Erdogan, va a ser inutilizado y guardado como pieza de colección.

Hagamos hoy un artículo pequeño, es decir, con pocas palabras. Dejemos al lector que se mire en un “espejo de pequeño” y él/ella busque/rebusque significados a este tema y a esta cuestión. Reflexione que puede significar los regalos que regalamos y nos regalan, entre otras cosas. Porque creo que hablar aquí y ahora de geopolítica mundial, creo que es en definitiva, el símbolo y signo de este regalo, es quizás ahora un poco pesado y cansado…

El señor Erdogan nos está recordando la frase: ¿Si vis pacem, para bellun? Por cierto atribuido a Publius Flavius Vegetius Renatus, habiendo pasado a la historia con el nombre de Vegecio. Paz y bien.

https://muckrack.com/jmm-caminero-1 © jmm caminero (10 julio 2026 cr).

Fin artículo 5.612º: “Revólveres de colección como regalos”.