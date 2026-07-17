El Boletín Oficial de la Provincia publica las bases del proceso selectivo para el refuerzo de la plantilla. Se ofertan nueve plazas por turno libre, dos por movilidad y dos reservadas para militares. El plazo de solicitudes se abrirá tras la publicación del anuncio en el BOE

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha dado un nuevo paso en su plan de refuerzo de la Policía Local con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) de las bases que regirán la convocatoria para la cobertura de 13 nuevas plazas de agente, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2026.

La convocatoria contempla nueve plazas mediante el sistema de oposición por turno libre, dos por movilidad sin ascenso mediante concurso de méritos y otras dos reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, también mediante oposición, de conformidad con la Ley de Policías Locales de Andalucía. En caso de que estas últimas no pudieran cubrirse, se acumularán al turno libre.

Las bases regulan los requisitos de participación, el sistema selectivo, y el desarrollo de las distintas pruebas, que incluyen un examen teórico-práctico, pruebas físicas, evaluación psicotécnica y reconocimiento médico, además del posterior curso de ingreso y el periodo de prácticas en plantilla para quienes superen el proceso. Asimismo, incorporan el temario oficial conforme a la normativa andaluza vigente para el acceso a los cuerpos de Policía Local.

El Ayuntamiento recuerda que el plazo de presentación de solicitudes aún no está abierto. Este comenzará una vez que el anuncio de la convocatoria sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual los aspirantes dispondrán de 20 días hábiles para formalizar su inscripción.

Esta convocatoria se suma al proceso selectivo desarrollado durante los últimos meses para cubrir otras nueve plazas de Policía Local, cuyos aspirantes ya tomaron posesión como funcionarios en prácticas el pasado mes de junio. En concreto, fueron ocho agentes por turno libre y uno por movilidad. Los ocho primeros actualmente completan el obligatorio curso de formación antes de su incorporación al servicio en el municipio, prevista para los próximos meses.

Con estas nuevas trece plazas, el Ayuntamiento continúa avanzando en el objetivo marcado por el alcalde, Joaquín Villanova, de seguir reforzando la plantilla de la Policía Local, mejorando la capacidad operativa del cuerpo y adaptando los recursos humanos al crecimiento del municipio y a las necesidades en materia de seguridad ciudadana.