El Portón registra un nuevo lleno con un emotivo homenaje a dos leyendas de la música andaluza dentro de la programación de Estivalh 2026

La Finca Municipal El Portón volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para los amantes de la música con un nuevo lleno absoluto en el auditorio, que acogió un emocionante homenaje a dos figuras irrepetibles de la canción española y el flamenco: María Jiménez y Bambino.

El espectáculo, incluido en la programación cultural de Estivalh 2026, ofreció un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de ambos artistas, cuya personalidad, fuerza interpretativa y legado artístico continúan muy presentes entre varias generaciones de seguidores.

Sobre el escenario, los cantantes Esperanza Soria y Fernando Soto fueron los encargados de poner voz a este tributo cargado de emoción, respeto y admiración. Sus interpretaciones permitieron al público revivir algunos de los grandes éxitos que marcaron la trayectoria de María Jiménez y Bambino, dos referentes indiscutibles de la música andaluza.

Durante la velada sonaron canciones que despertaron los recuerdos y la complicidad de los asistentes, que respondieron con calurosos aplausos y una gran participación durante todo el concierto. La combinación de copla, flamenco y canción española creó una atmósfera especial que convirtió la noche en una auténtica celebración de la cultura musical andaluza.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto a varios miembros de la Corporación Municipal. El concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, destacó la importancia de seguir impulsando propuestas culturales de calidad que contribuyan a mantener vivo el legado de artistas fundamentales para la historia de la música española.

Con este nuevo éxito de asistencia, El Portón reafirma su papel como uno de los grandes referentes culturales de la provincia durante el verano, consolidando una programación que sigue atrayendo a vecinos y visitantes en cada una de sus citas.