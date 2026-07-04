El auditorio se ha llenado para disfrutar del concierto inaugural de la nueva edición del consolidado festival dedicado al género, que continuará durante los siguientes viernes del mes. Las localidades para el resto de espectáculos siguen a la venta en www.entradastbq.com

MÁS INFORMACIÓN:

El Festival Portón del Jazz ha arrancado este viernes con una brillante primera jornada que ha vuelto a situar a Alhaurín de la Torre en el mapa de los grandes eventos musicales del verano. La Finca Municipal El Portón ha registrado una magnífica entrada con un lleno para disfrutar del espectáculo de Fusión Experience, el proyecto encabezado por el bajista y cantante Richard Bona y el prestigioso batería Dave Weckl, que han ofrecido una actuación de gran calidad artística.

Desde los primeros compases, el público ha podido disfrutar de un repertorio marcado por la fusión del jazz con ritmos africanos, latinos y contemporáneos, en un concierto en el que la improvisación, el virtuosismo y la complicidad entre los músicos han sido los protagonistas. La actuación ha estado precedida por el grupo malagueño Wasabi Cru, encargado de abrir la noche con una propuesta fresca que ha sido muy bien recibida por los asistentes en la Plaza Antonio Romero.

La combinación de ambos conciertos ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición del Portón del Jazz, consolidando una vez más la apuesta del Ayuntamiento por acercar al municipio artistas de reconocido prestigio internacional.

El concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, ha mostrado su satisfacción por el excelente comienzo del festival y ha destacado la respuesta del público que ha superado las expectativas, llenando el auditorio para disfrutar de una propuesta musical de primer nivel. Asimismo, ha señalado que la presencia de figuras de la talla de Richard Bona y Dave Weckl confirma el prestigio que ha adquirido el Portón del Jazz dentro del circuito nacional e internacional de festivales del género.

Tras este exitoso estreno, el festival continuará durante el mes de julio con nuevas citas protagonizadas por destacados artistas nacionales e internacionales, manteniendo su compromiso de ofrecer al público una programación de excelencia y consolidándose como una de las grandes referencias culturales del verano en la provincia. El próximo viernes Valdés Brothers, The Blue Horses y Suzette Moncrief llegan hasta El Portón con entradas a la venta a través de internet en www.entradastbq.com y de forma física en la tienda de instrumentos Armonía.