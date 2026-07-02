El grueso de las obras se desarrollará en El Lagar, pero también se actuará en calles de Carranque y Pinos. Suman más de 3,1 kilómetros y 17.525 m². El plazo de ejecución es de dos meses. El Ayuntamiento tiene actualmente en marcha otro plan en ocho caminos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a concurso el contrato para la ejecución de las obras de otro plan más de asfaltado, el cual supondrá un coste cercano a los 275.000 euros. En concreto, el presupuesto de licitación es de 227.271,53 €, a los que habría que añadir el correspondiente IVA, y el plazo de ejecución que figura en el pliego es de dos meses.

El proyecto, encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, afecta a un total de siete calles, la mayor parte de ellas en la urbanización El Lagar, pero también en Pinos de Alhaurín y en Carranque, de acuerdo con la memoria técnica que ha redactado la Concejalía de Obras y Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.

La superficie afectada es de 17.525 metros cuadrados y 3.170 metros longitudinales en las siguientes vías: Manzanilla, Fino, Toneleros, Quitapenas y Mollina (todas ellas en El Lagar), la avenida Mar de Aral (Carranque) y un tramo de la calle Benahavís (Pinos). En todos los casos, se contempla la pavimentación de la calzada con un espesor máximo de 5 centímetros y anchuras de entre 5 y 6 metros. En algunos puntos, será necesario demoler y sanear el firme previamente debido a fracturas y fisuras.

El objetivo es renovar el asfalto y mejorar el entramado viario de urbanizaciones históricas de Alhaurín de la Torre como es el caso de El Lagar, donde recientemente también se ha llevado a cabo una importante reforma en las aceras en varias calles. Además, cabe recordar que el Ayuntamiento tiene actualmente en marcha otro plan de pavimentación de caminos que afecta a un total de ocho carriles y calles y que supone otros 200.000 € de inversión.