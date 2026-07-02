(Por Eduardo Madroñal Pedraza) Hay una frasecita de un seudónimo comentarista de mis artículos que me encanta: “sin leerlo me apuesto lo que sea. La culpa de USA”. Porque el seudónimo acierta. Hay un titular de Expansión, “El Gran Bazar del Brexit: 25 opas extranjeras ‘saquean’ la Bolsa británica por 400.000 millones” que excita mi otro titular, ‘El gran bazar del Ibex35: los fondos y bancos estadounidenses saquean la riqueza española’. Y hay unas palabras venenosas de Larry Fink, presidente de BlackRock, que me enervan: “En los últimos 20 años, en España se ha creado más riqueza que nunca. (…) en los últimos 10 años, más allá del actual presidente del Gobierno, España ha hecho cosas estupendas para mejorar”. Hasta aquí el enemigo que nos somete y empobrece.

Y ahora hablemos de la actual situación de máximo riesgo. Está en juego, en un momento político cada vez más convulso, quién, y con qué programa, va a gobernar España, si la continuidad de un gobierno de coalición de izquierdas, o, ahora sí, se instaura en Moncloa un gobierno PP-Vox. Lo que intentaron en 2023 y no pudieron. Ahora con Trump, Estados Unidos busca dinamitar la legalidad internacional para imponer su propia “ley de la selva”. En España, desde Washington hasta el Ibex35, apuestan por un gobierno PP-Vox que destruya los pilares del Estado del bienestar.

España crece y mucho, la desigualdad mucho más

Un gobierno trumpista en España sería un grave golpe para el país y para el pueblo. La única manera de impedirlo es impulsar una política que mejore la vida de la mayoría, redistribuyendo la riqueza, recortando beneficios de bancos, eléctricas y petroleras para mejorar salarios, pensiones y sanidad.

La principal debilidad del actual gobierno no son los casos de corrupción, siendo algo intolerable, y que desmovilizan a una parte de la mayoría progresista. Pero hay algo peor, más tóxico. En los últimos ocho años, bajo gobiernos de coalición de izquierdas, la mayoría de la población se ha empobrecido. Los salarios reales se recortan a golpe de subidas de precios, alquileres e hipotecas, y la sanidad y la educación públicas se degradan, mientras los beneficios del Ibex35 se disparan, encadenando año tras año récords de ganancias, es decir, de beneficios estadounidenses.

Los propietarios del agujero de tu bolsillo

Desde hace tiempo, y cada año más y más, el capital extranjero, y muy especialmente el estadounidense, se ha convertido en el gran propietario de los bancos y oligopolios del Ibex35, y por tanto en el gran beneficiario del saqueo a las rentas del 90% de la población española. El capital extranjero posee más de la mitad de las acciones de la bolsa española.

Mientras pagamos hipotecas, alquileres y préstamos, mientras sufrimos la factura de la luz y tratamos de llegar a fin de mes, gran parte del dinero que perdemos vuela a Wall Street, porque ellos son los dueños del saqueo, los propietarios de ese agujero que tenemos en el bolsillo, que devora nuestros ahorros y rentas. Ellos están en el banquete, nosotros estamos en el menú.

El botín estadounidense en el Ibex35

En 2025, el Ibex35 ganó 65.000 millones de euros. A la cabeza de los beneficios, los seis grandes bancos -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter- que ganaron 34.000 millones de euros, casi la mitad de toda la bolsa española. Desde 2019 los beneficios del Ibex35 se han más que duplicado. Y en 2025 el valor de los bancos y oligopolios del Ibex35 aumentó un 49%, la mayor alza anual desde 1993, y uno de los índices bursátiles más rentables del mundo, BlackRock dixit.

En 2026, el control accionarial de las empresas del Ibex 35 se ejerce por fondos de inversión y gestoras estadounidenses, como BlackRock y Vanguard, que controlan así casi la mitad de la capitalización del Ibex35.

Si ellos se enriquecen, nosotros nos empobrecemos

No estamos invitados al festín de los beneficios, pero formamos parte del menú de tamaña merienda de antropófagos. Porque tal maná de inmensas ganancias ha sido obtenido a costa del saqueo de nuestros bolsillos: de una insoportable escalada del precio de la vivienda, de las hipotecas y de los alquileres, de la factura de la luz y de la cesta de la compra, saqueo que agujerea nuestros bolsillos.

Cáritas en el informe de este año: “Tras dos décadas de crisis encadenadas, España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social y tiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. (…) La clase media está haciéndose cada vez más pequeña, y muchas familias están cayéndose de ella hacia los estratos inferiores, empobreciéndose”. Y “la vivienda inaccesible y el empleo precario son los dos grandes motores de la desigualdad. El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza por un modelo inmobiliario especulativo. (…) La precariedad laboral (…) afectando a cerca de 12 millones de españoles”.

Eduardo Madroñal Pedraza