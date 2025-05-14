(Por Eduardo Madroñal Pedraza) En memoria de José ‘Pepe’ Mujica

El expresidente de Estados Unidos, James Earl Carter Junior, -más conocido como Jimmy Carter, y fallecido el pasado 29 de diciembre- envío una carta al presidente Trump -el 21 de abril de 2020, durante su primer mandato, en plena explosión de la pandemia- que nos da una luminosa perspectiva anómala sobre los oscuros tiempos convulsos que vivimos en el mundo, en Europa y en España.

Paz o guerra constante, dos presentes, dos futuros

Carter empieza por la clave: “Temes que China se nos adelante, y estoy de acuerdo contigo. ¿Pero sabes por qué China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Desde esa fecha, ¿sabes cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez, mientras que nosotros estamos constantemente en guerra”.

Y sigue con los argumentos contundentes: “Estados Unidos es la nación más guerrera en la historia del mundo, porque quiere imponer estados que respondan a nuestro gobierno y los valores estadounidenses en todo occidente, controlar las empresas que disponen de recursos energéticos en otros países. China, por su parte, está invirtiendo sus recursos en proyectos como ferrocarriles, infraestructura, trenes bala intercontinentales y transoceánicos, tecnología 6G, inteligencia robótica, universidades, hospitales, puertos, edificios y trenes de alta velocidad en lugar de utilizarlos en gastos militares”.

Y lanza una pregunta y una respuesta demoledoras: “¿Cuántos kilómetros de trenes de alta velocidad tenemos en este país? Hemos desperdiciado 300 billones de dólares en gastos militares para someter a países que buscaban salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra, y es por eso que nos supera en casi todas las áreas”.

Y continúa: “Y si hubiéramos usado esos 300 billones para instalar infraestructuras, robots, salud pública en EEUU, tendríamos trenes bala transoceánicos de alta velocidad. Tendríamos puentes que no colapsen, sistema de salud gratis para los estadounidenses, y no se infectarían miles de estadounidenses más que cualquier país del mundo por el COVID-19. Tendríamos caminos que se mantengan adecuadamente. Nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur y China”.

Europa peligra por su sumisión a Estados Unidos

Porque detrás del actual rearme está la dictadura mundial de Trump. Claro que hay peligros que amenazan nuestra seguridad. Pero el principal de ellos está en Washington. Con Trump en la Casa Blanca, EEUU intenta imponer un “golpe global”, para fortalecer una hegemonía cada vez más cuestionada por el avance de los países y pueblos del mundo, que abren paso a un orden multilateral.

Esta sacudida mundial con sede en Washington está alumbrando un “Trío de la Muerte”, compuesto por Trump, Putin y Netanyahu, que acelera el criminal genocidio en Gaza y se reparte Ucrania para certificar la invasión rusa.

Por eso el rearme vuelva a amenazarnos. EEUU fortalece su músculo bélico, invirtiendo miles de millones en alta tecnología militar. Y exige a los países que domina aprobar planes de rearme al servicio de los intereses de la superpotencia.

No es el rearme de Europa, es de Trump

El rearme aprobado por la UE no tiene nada que ver con los intereses y necesidades europeas. Está impuesto por Washington, fortalece la dictadura mundial de Trump y multiplica nuestra dependencia respecto a EEUU.

Existen amenazas que Europa debe afrontar, como las que provienen del imperialismo ruso, pero el rearme solo se ha aprobado -y con un volumen que nadie preveía hace pocos meses- tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El aumento del gasto militar es una vieja exigencia yanqui, ya planteada por Obama y Biden, pero que con Trump se ha convertido en un mandato de obligado cumplimiento; elevando el umbral del 2% del PIB en armamento al 5%; e imponiendo, bajo presiones, amenazas y ultimátum, para que se cumpla inmediatamente.

España subyugada

Y en nuestro país, hasta hace muy poco, el gobierno defendía que España llegaría al 2% del PIB en gasto militar paulatinamente, fijando 2029 como fecha. Ahora plantea que se alcanzará este año, aprobando un aumento del gasto militar de 10.471 millones de euros.

Y este, el 2%, no es el techo sino el suelo. Se anuncia que el aumento del gasto militar va a ser permanente. Y que el 2% del PIB debe ser un mínimo, para incrementarlo hasta alcanzar el 3,5% -como exige la OTAN-… o el 5%, como reclama Trump.

Europa, y España, independiente y pacífica

Es el momento de defender una Europa unida e independiente de EEUU, que también se enfrente al imperialismo ruso; y cuya defensa no puede estar sometida a los mandatos de Washington; de una Europa que sea un factor de paz en el mundo, para lo que hay que unirse con todos los países y pueblos del mundo que hoy se enfrentan a la dictadura mundial de Trump; de una Europa que diga “no al trío de la muerte”; que exija el fin del genocidio en Gaza y una Palestina Libre; y denuncie la invasión imperialista rusa de Ucrania.

Eduardo Madroñal Pedraza