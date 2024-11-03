El Ayuntamiento ruega que no se realicen más aportaciones de ropa, ya que se ha superado el tope de admisiones posibles.

Igualmente, informamos que mañana, a las 10:30 horas, se habilitarán otros tres puntos de recogida, en los dos centros comerciales Supeco (Capellanía y calle Periodista Julián Sesmero Ruiz) y en LIDL (avenida de Ceuta), que estarán atendidos por voluntariado de Protección Civil de Alhaurín de la Torre.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre seguimos agradeciendo infinitamente la gran cantidad de ayudas y donaciones que los vecinos y vecinas han depositado en esta primea jornada en la Casa de la Juventud, donde hemos habilitado un lugar de recogida.

Durante todo el día hemos recibido cientos de aportaciones de ropa y material de primera necesidad, en una exhibición de solidaridad que nos conmueve y nos llena de alegría.

No obstante, nos gustaría insistir en que que en este momento las necesidades de ropa las tenemos más que cubiertas y no se pueden aceptar más lotes. Lo prioritario es reunir el máximo número de los siguientes artículos:

Bolsas de basura (de todos los tamaños), mascarillas, guantes de trabajo, botas de agua, palas grandes, mantas, cubos y espuertas grandes, cepillos grandes,, efectos de higiene y aseo personal, alimentos no perecederos (latas de conservas, agua, galletas, lácteos, aperitivos, comida envasada…), alimentos infantiles, pañales y productos de limpieza y desinfección.

Estaremos encantados de recibir vuestras aportaciones en este sentido y os animamos a correr la voz entre vuestros familiares y amigos.

El alcalde, Joaquín Villanova, quiere agradecer a todas y cada una de las personas que han puesto (y van a seguir poniendo) si tiempo a disposición de esta noble causa y a las que han realizado sus donaciones, en lo que ha sido una espectacular respuesta en las primeras horas de este domingo.

Entre los agradecimientos, es importante destacar al personal del Área de Juventud Alhaurín de la Torre y al voluntariado de Proteccion Civil Alhaurin De La Torre. Tampoco queremos olvidar mencionar la labor de empresas locales, como Viveros Guzmán y a Farmacia Retamar, por sus donaciones de ropa y geles hidroalcohólicos, y a Burger Chao, por la puesta a disposición de vehículos para el transporte, además de la empresa Piensos, Abonos y Semillas del polígono Lauro Torre.

Recordad que la Casa de la Juventud volverá a estar operativa a partir de mañana de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas (teléfono 952415254).

Seguiremos informando y actualizando datos a medida que nos lleguen.

Gracias por vuestra solidaridad incondicional.