Más de 70 mujeres impulsan en málaga el nacimiento de ‘Top Women Talks’, que reúne a empresarias, directivas, emprendedoras y profesionales de toda la provincia. Rocío Garrido y Esther Heredia acuden al evento en La Térmica

Además, el evento contó con el apoyo de numerosas empresas e instituciones comprometidas con el impulso del talento femenino y el desarrollo empresarial en la provincia. Entre ellas, el de otra mujer alhaurina, Isabel Lavesa, que ha sido una de las patrocinadoras principales.

La ciudad de Málaga ha acogido la primera edición oficial de Top Women Talks Málaga, una iniciativa que nace con el propósito de visibilizar el talento femenino local, generar conexiones de valor y crear espacios donde las mujeres puedan impulsar su desarrollo personal y profesional.

El encuentro, celebrado en La Térmica, reunió a más de 70 mujeres en una jornada experiencial de más de ocho horas en la que se abordaron temas como liderazgo, propósito, comunicación, creatividad, salud femenina, mentalidad, identidad y crecimiento personal.

Dos mujeres alhaurinas, la empresaria Rocío Garrido (de Espacio Power) y Esther Heredia (experta internacional en liderazgo de servicio), forman parte de este nuevo entramado presentado el pasado sábado.

A diferencia de los formatos tradicionales basados exclusivamente en conferencias, Top Women Talks Málaga apostó por una experiencia inmersiva y participativa, combinando talleres prácticos, dinámicas, networking y espacios de conversación diseñados para fomentar la reflexión, el aprendizaje y la creación de vínculos entre las asistentes.

«Lo que vivimos en La Térmica fue mucho más que un evento. Fue la demostración de que existe una comunidad de mujeres extraordinarias con ganas de crecer juntas, compartir conocimiento y apoyarse mutuamente», explica Estefanía Teniente, embajadora de Top Women Talks en Málaga y organizadora del encuentro y, además, residente en Alhaurín de la Torre.

La jornada contó con la participación de reconocidas profesionales y empresarias de la provincia, que compartieron sus experiencias y aprendizajes desde una perspectiva cercana y auténtica.

Entre las temáticas abordadas destacaron el liderazgo consciente, la comunicación efectiva, el bienestar integral, la creatividad como herramienta de transformación, la salud femenina, la gestión de la identidad personal y profesional y la toma de decisiones alineadas con los valores propios.

Además, el evento contó con el apoyo de numerosas empresas e instituciones comprometidas con el impulso del talento femenino y el desarrollo empresarial en la provincia.

El nacimiento de Top Women Movement Málaga

Uno de los principales resultados de esta primera edición ha sido el nacimiento de una comunidad estable que continuará activa durante todo el año a través de encuentros, desayunos empresariales, experiencias de networking y actividades orientadas al crecimiento personal y profesional.

Bajo el nombre de Top Women Movement Málaga, la iniciativa pretende consolidarse como un espacio de referencia para las mujeres de la provincia interesadas en conectar, aprender y crecer en comunidad.

«Nuestro objetivo no es organizar un evento al año. Nuestro objetivo es construir una comunidad que genere impacto real en la vida de las mujeres de Málaga», señala Teniente.

Tras el éxito de esta primera convocatoria, la organización ya trabaja en nuevas actividades y futuras ediciones con el objetivo de seguir fortaleciendo una red de mujeres comprometidas con el liderazgo, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo personal.

Sobre Top Women Talks Málaga

Top Women Talks Málaga es una iniciativa dedicada a visibilizar el talento femenino de la provincia y promover espacios de encuentro, inspiración y crecimiento para mujeres profesionales, emprendedoras, empresarias y directivas.