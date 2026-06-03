El Área de Comercio presenta su campaña para incentivar las compras y el consumo en los establecimientos del municipio en las fiestas de San Juan. Se repartirán farolillos y demás material decorativo para engalanar los locales durante las celebraciones

«Vámono pa’ la Feria, cariño mío», es el lema de la nueva campaña que ha lanzado el Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para animar las compras y el consumo en los negocios y establecimientos del municipio durante las fiestas en honor a San Juan. El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala delegada María del Mar Martínez han presentado la iniciativa.

El objetivo es que los locales de hostelería y comercio en general luzcan una decoración acorde con las celebraciones y que sus fachadas y escaparates llenen el municipio de color, alegría y ambiente, contribuyendo a un Alhaurín de la Torre bonito y acogedor. Para ello, se repartirán farolillos, guirnaldas de color y material decorativo a aquellos negocios que lo soliciten hasta fin de existencias.

De hecho, la concejala ha explicado que todos aquellos empresarios y comerciantes que lo deseen pueden ya recoger este material en la sede del área (para ello, pueden enviar un correo electrónico a la dirección: comercio@alhaurindelatorre.es).

María del Mar Martínez ha recordado que en Alhaurín de la Torre puede encontrarse todo lo necesario para prepararse para la Feria: moda flamenca, complementos, flores, peluquería, belleza, alimentación, regalos, decoración y una amplia oferta de productos y servicios para vivir estas fiestas al máximo, así como una gran variedad de bares y restaurantes.

“Comprar en el comercio local es apostar por la cercanía, la calidad y la atención personalizada, pero también por un municipio más vivo, dinámico y lleno de oportunidades para todos”, ha dicho.