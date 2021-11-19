Rocío Ruiz subraya la importancia de que a través del mundo del deporte se difunda el mensaje de que la erradicación de la violencia de género depende de la implicación de toda la ciudadanía

Todos los equipos de fútbol de las capitales andaluzas se han sumado a la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y que este año tiene como lema ‘No dejes que caiga en su trampa’. De esta forma, el público que asista a los estadios estas próximas semanas podrá ver en los videomarcadores el spot de la campaña que interpela al entorno cercano de las víctimas de violencia de género como agentes de cambio, detección y primera puerta de escape, apoyo y protección para las mujeres que están viviendo una situación de maltrato y violencia. A este respecto, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha agradecido “el compromiso del deporte andaluz con la erradicación de una de las principales violaciones de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo por el simple hecho de ser mujeres” y, además, ha subrayado “la importancia de que este mensaje se difunda a través del mundo del deporte, especialmente masculinizado, ya que la violencia machista no es un problema de las mujeres, es un problema social y, por tanto, su eliminación nos implica a toda la ciudadanía”.

La campaña ‘No dejes que caiga en su trampa’ está impulsada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través del Instituto Andaluz de la Mujer, e incluye un decálogo con marcadores para detectar indicios de violencia de género, así como una nueva guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’.

Rocío Ruiz ha explicado que “la violencia machista es un proceso lento y complejo que aleja a las víctimas de su entorno para que no rompan nunca su silencio y denuncien su situación de violencia. Por eso, apelamos a su entorno, para que no la dejen sola y la ayuden a romper esos hilos de dependencia, control, miedo y violencia con nuestra ayuda, la de los servicios especializados como el teléfono que ayuda a las mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999”. “Tenemos que llegar a más mujeres y más rápido, por eso es muy importante que esta campaña y sus recursos los conozcan el mayor número de personas posibles. Y personas en todos los ámbitos, también el deportivo. Como dice el spot, familias y personas allegadas son el mejor escudo de protección de estas mujeres. Son las personas que pueden dar la voz de alarma y así las administraciones podemos actuar y poner nuestros recursos a su disposición”, ha insistido. El Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con una amplia red de atención a mujeres con recursos, programas y servicios específicos que dan respuesta a cada mujer.

Videomarcadores, redes sociales y canales de televisión

De esta forma, este sábado, 20 de noviembre, en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante el partido Sevilla FC-Deportivo Alavés (16.15 horas) se proyectará en los videomarcadores el vídeo de la campaña, así como en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería en el encuentro UD Almería-Real Valladolid (20.30 horas) y en el campo de La Rosaleda, en el Málaga CF-Las Palmas (18.15 horas). Por su parte, el domingo día 21, el spot se verá en los estadios Nuevo Los Cármenes durante el Granada CF-Real Madrid (16.15 horas); en el Nuevo Estadio Colombino de Huelva a las 12 horas en el Recreativo-Pozoblanco y en Real Jaén-CD Torreperogil a las 17.30 horas de la Tercera División.

Además, el Sevilla FC difundirá el spot desde el 20 al 26 de noviembre en la televisión oficial del club a lo largo de toda su programación.

El martes 23 de noviembre, en el partido correspondiente a la final de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que disputarán el Córdoba CF y el Guijuelo en el Estadio del Arcángel también se proyectará el vídeo a partir de las 18.30 horas. A esta iniciativa también se sumarán el Real Betis y el Cádiz CF el domingo 28 de noviembre durante los partidos que los enfrentan a Levante UD y Atlético de Madrid, respectivamente. Además, el conjunto gaditano difundirá la campaña de la Junta de Andalucía a través de sus redes sociales y la revista del club.

Pero no solo los equipos de fútbol andaluces se unen contra la violencia de género, también el fútbol sala, el balonmano o el baloncesto. Así, el Club Balonmano Ángel Ximénez, de la Liga Asobal, y el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, proyectarán el spot en redes sociales y durante los descansos de los partidos que jugarán los días 23 y 28 de noviembre, respectivamente en Córdoba. Asimismo, también se difundirá durante el Coosur Betis-Unicaja, de la Liga ACB, que se disputará en el Polideportivo San Pablo de Sevilla el 5 de diciembre.

Iluminación de San Telmo y sedes del IAM

Esta campaña y las distintas acciones con el deporte andaluz se encuadran dentro de las actividades previstas para este mes de noviembre por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que incluyen congresos, jornadas, talleres, exposiciones y campañas, y que suman más de 55 abarcando desde la prevención, a la mejora de la asistencia a las víctimas para favorecer su recuperación, pasando por el establecimiento de alianzas de cooperación, la sensibilización y la creación de conocimiento. Entre dichas iniciativas se incluye la iluminación de morado del Palacio de San Telmo, durante los días 24 y 25 de noviembre, y de las sedes del Instituto Andaluz de la Mujer en todas las provincias andaluzas durante la semana del 22 al 28 de noviembre.