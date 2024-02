El estudiante de Bachillerato Enrique Tena, uno de los integrantes más destacados del grupo de oradores de la institución académica alhaurina, logra su pase en la conferencia regional de la organización,n que ha tenido lugar en Marbella y a la que han concurrido jóvenes oradores de centros educativos de toda la geografía malagueña y andaluza

La cantera de Debate del Colegio El Pinar vuelve a estar de enhorabuena. La comunidad educativa de la institución académica de Alhaurín de la Torre, que cuenta con un destacado grupo de oradores que han inscrito el nombre del centro en eventos nacionales e internacionales de destacado prestigio en los últimos cursos, tendrá también este año un representante en la ronda nacional del ‘European Youth Parliament’ (EyP); uno de los foros más destacados de debate estudiantil en el ámbito comunitario.

El estudiante del Bachillerato Tecnológico Enrique Tena ha sido el joven seleccionado por el jurado de la institución como uno de los participantes más sobresalientes en la ronda regional de la competición que ha tenido lugar en el ‘Swans International School’ de Marbella -sede de esta cita- y a la que han acudido alumnos y alumnas de enseñanzas medias de diversas instituciones académicas provinciales y andaluzas. El nivel del centenar de estudiantes que han tomado parte en esta fase del torneo resultó muy elevado, según han destacado los miembros de la organización; hecho que otorga aún más mérito a la actuación de Tena en un intenso fin de semana de debates en el que el representante de El Pinar tuvo que defender ante la Asamblea un tema tan complejo como el de la frontera con el territorio ya extracomunitario de Gibraltar, uno de los ‘puntos calientes’ de la geopolítica internacional en el contexto de las relaciones internacionales de la Unión Europea y Reino Unido.

“La complejidad del tema que me tocó defender hace que me sienta más contento con la clasificación, ya que la frontera de Gibraltar es un problema de actualidad. Mi planteamiento fue abordarlo desde el punto de vista de las personas que viven en España pero trabajan en la colonia. Se trataba de darle un enfoque humano y ahí estuvo la clave”, asegura Tena, quien comenta que esta clasificación le imprime un plus de motivación para mantenerse en esta línea y continuar trabajando en un campo que le apasiona como es el de la oratoria y el debate.

En su informe final, el jurado de la fase regional del ‘EYP’ destacó el conocimiento de las instituciones europeas por parte de los estudiantes clasificados -cinco más junto a Tena- como también su nivel de motivación y participación en las diversas rondas del torneo o la alta competencia en el dominio de la lengua inglesa, que es el idioma de trabajo en este formato.

ALUMNOS INTERNACIONALES

Enrique Tena sigue de esta manera los pasos del joven ex alumno de El Pinar Pablo Ramírez, quien representó a la institución académica de Alhaurín de la Torre en la Conferencia Internacional del ‘European Youth Parliament’ (EYP) en la capital del Estado de Azarbaiyán -Bakú-. Ramírez, otro de los oradores destacados de El Pinar graduado en la promoción 23/24, logró el pase a la cita mundial de esta organización sin ánimo de lucro (EYP) tras su brillante actuación en la conferencia nacional de Huesca, el equivalente al foro de Valencia al que ahora asistirá tras su clasificación Enrique Tena.

EYP

El ‘European Youth Parliament’ es una destacada organización sin ánimo de lucro del ámbito del debate estudiantil internacional que involucra a 50.000 personas en 40 países y cuyo objetivo es promover la iniciativa de los jóvenes europeos por los intereses políticos, socioeconómicos y culturales que conciernen a la construcción comunitaria. Se trata de un torneo de debate en asamblea; en el que discuten sobre temas como el cambio climático, las drogas, la carrera espacial entre países, las energías renovables… y un sinfín de ítems más que deben solucionar por comités.