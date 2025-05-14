Alcalde, concejales y numerosos vecinos han arropado a la patrona en su habitual recorrido por las calles de la barriada con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre y de los niños y niñas que han celebrado su primera comunión

Numerosos vecinos han acudido este martes a la salida procesional de la Virgen de Fátima, patrona de El Romeral, desfile que, como es tradición, tiene lugar todos los años el 13 de mayo, y que en esta ocasión ha supuesto el cierre a las fiestas que se celebraban en la barriada desde el viernes.

Los actos en este día de la festividad de Nuestra Señora de Fátima han comenzado con una santa misa oficiada por el sacerdote Manolo Córdoba en la capilla de la barriada, como antesala a la procesión de la imagen, que ha estado arropada por sus fieles.

La Virgen ha recorrido el núcleo de la barriada con la presencia de alrededor de un centenar de devotos que le han dedicado cantos a su paso, además de la tradicional saeta desde la caseta donde da la vuelta y al acompañamiento del trono a ritmo de tambores y trompetas de la Banda Municipal de Música de Alhaurín De la Torre.

Tal y como establece la tradición en este mes de mayo, niños y niñas del barrio que recientemente han hecho su comunión también han caminado junto a la imagen por las calles.

Al desfile procesional tampoco han faltado el alcalde, Joaquín Villanova, ni el edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, junto a otros componentes de la Corporación Municipal, y al presidente de la AA.VV. Miramar, Blas Cerezo.

La Virgen de Fátima, de porte sencillo y con rosas a sus pies, ha recibido, asimismo, el clamor de sus vecinos con aros de explosión de luz y bengalas de camino de regreso a su templo, donde esperará su próxima salida el año que viene.

El alcalde, que vive con cariño esta celebración, ha ensalzado la devoción que permanece presente entre muchos fieles que veneran a esta Virgen de Fátima como la Virgen de los milagros y de curación de enfermos. Blas Cerezo, presidente de la asociación Miramar, ha destacado un transcurso del fin de semana sin inconvenientes y ha agradecido la gran acogida por parte de los vecinos durante las fiestas.