Catorce establecimientos se han sumado a esta edición, que cuenta con la colaboración de @Malagadictos. Las recetas tendrán el pollo como ingrediente principal y habrá premios para los mejores platos y regalos para la clientela. Los días 8 y 9 será el Festival de Tunas

La Ruta de la Tapa vuelve a Alhaurín de la Torre del 7 al 10 de noviembre y lo hace en esta edición con el lema de ‘Se armó el pollo’, en referencia al ingrediente estrella de los platos. La iniciativa está organizada por el Área de Comercio, en colaboración con la Concejalía de Turismo, Fiestas y Grandes Eventos y de los 14 bares y restaurantes participantes. Para amenizarla, se la ha hecho coincidir con el Festival de Tunas, que será los días 8 y 9.

Los propios concejales de Comercio y de Turismo y Grandes Eventos, María del Mar Martínez y Andrés García, junto a los equipos de las respectivas áreas, presentaron la cita en uno de los bares que se han sumado este año: el Quest del centro comercial de Capellanía. El resto de establecimientos de la ruta son los siguientes: Karu Restobar, Kazumi Sushibar, The Monaghan´s Pub, Karnivoro Restaurant, Casa Peña, Karmela Restaurant, La Baranda, Quejío, Vendabal taberna alhaurina, Rialto italiano, Taberna la yaya, Rincón Ibérico y Quest Cervecería (avenida Isaac Peral).

Este año se ha sumado además al proyecto la pareja de influencers malagueños Clara y José, de la popular cuenta de Instagram @Malagadictos, que cuenta con miles de seguidores. Se trata de un fichaje para mejorar y aumentar la difusión de la Ruta de la Tapa y atraer a más clientela de Alhaurín de la Torre y de otros municipios. La pareja probará todas y cada una de las tapas y elegirá a la ganadora del premio especial Malagadictos.

Habrá además un primer y segundo premio que se elegirá por votación popular a través de un cuestionario ‘on line’. Cuando finalice la ruta, las personas podrán por un lado votar las 3 tapas que más les haya gustado y, por otro, obtener un regalo directo (hasta fin de existencias), que irán en función del número de tapas probadas. A mayor número, mayor número de regalos:

-4 sellos: un tapón de botella de vino

-6 sellos: tapón de botella de vino + set de cubiertos

-8 sellos: tapón de botella de vino + set de cubiertos + set de posavasos

-9 sellos: tapón de botella de vino + set de cubiertos + set de posavasos + fondue

-12 sellos: tapón de botella de vino + set de cubiertos + set de posavasos + fondue + botella

Los comensales pueden encontrar su ‘tapaporte’ en los bares participantes: cada uno tiene su sello con la numeración correspondiente. Para conocer en detalle los bares y sus tapas, votar por las mejores y saber más sobre los regalos y cómo conseguirlos se ha habilitado el siguiente enlace: https://alhaurindelatorre.es/category/areas-municipales/comercio/evento/.

El plazo, horario y lugar de retirada de los regalos se actualizará en dicha web.

El acto de presentación ha servido además para dar a conocer el cartel del Festival de Tunas: los grupos participantes recorrerán los bares y restaurantes para amenizar la ruta, pero se han previsto también más actuaciones, concursos y espectáculos que se comunicarán próximamente.