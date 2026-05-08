Los Coches de Choque de Atracciones Costa del Sol volverán a estar presentes, por cuarto año consecutivo, en las fiestas de El Romeral, en el municipio de Alhaurín de la Torre, en honor a la Virgen de Fátima.

Del 8 al 10 de mayo de 2026, grandes y pequeños podrán disfrutar durante todo el fin de semana, del mejor ambiente de feria en una atracción ya imprescindible dentro del programa festivo.

Con precios populares, esta propuesta se consolida como uno de los principales puntos de encuentro y ocio dentro del programa de celebraciones, contribuyendo a la animación de las fiestas y al disfrute de los asistentes.

Desde Atracciones Costa del Sol se muestra la satisfacción por volver a formar parte de estas fiestas tan especiales, agradeciendo la confianza depositada año tras año por la organización y los vecinos de El Romeral.