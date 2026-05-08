El Ayuntamiento ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para los grupos y cantantes que quieran participar en el ya tradicional ciclo de conciertos al aire libre, pensado también para apoyar a negocios, bares y restaurantes. El último día es el 31 de mayo

El Área de Festivales, Eventos, y Actividades en El Portón, que dirige Andrés García, ha abierto la convocatoria para participar en una nueva edición de ‘De Plaza en Plaza’, un ciclo musical que volverá a llenar de ambiente y música en directo distintos espacios al aire libre del municipio durante los meses de julio y agosto.

La iniciativa contempla la celebración de al menos cuatro conciertos entre semana en diferentes puntos de la localidad, con el objetivo de dinamizar la vida cultural y ofrecer una plataforma de visibilidad para grupos locales y provinciales.

Este encuentro, que nació en 2012, busca impulsar a formaciones musicales tanto de Alhaurín de la Torre como del resto de la provincia a su vez que se revitaliza negocios de hostelería y lugares de ocio del municipio en días laborables en esos meses veraniegos.

El ciclo está dirigido especialmente a bandas y artistas de Alhaurín de la Torre y de la provincia de Málaga, apostando por el talento de cercanía y por la música en vivo como motor de encuentro ciudadano durante las noches estivales.

La convocatoria para las solicitudes de los grupos que estén interesados en formar parte de ‘De plaza en plaza’ se ha abierto ya y estará vigente hasta el día 31 de mayo. Para ello todos los que lo deseen pueden escribir un correo a porton@alhaurindelatorre.es con el asunto ‘Solicitud participación De plaza en plaza 2026’ que incluya un currículum del grupo o solista con el nombre, estilo, influencias y trayectoria de actuaciones.

Asimismo, se solicita el nombre, apellido y DNI de todos los componentes del grupo, y el teléfono móvil y correo electrónico de uno de ellos que sea elegido como portavoz del grupo. También se pide al menos dos fotografías o imágenes digitales del grupo que tenga buena resolución y un archivo o link de vídeo o audio de una interpretación del grupo como mínimo.