La barriada se prepara para vivir este fin de semana un intenso programa de actos que incluye música en directo, baile, concursos, meriendas, desayunos y un concurso gastronómico. La procesión de la patrona será el día 13 tras la misa de las 19 horas

La barriada de El Romeral se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con el inicio de sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen de Fátima. La Asociación de Vecinos del Romeral ha preparado un completo programa de actividades pensado para todas las edades, que marcará el arranque de varios días de convivencia, ocio y tradición.

Las celebraciones comenzarán el viernes con uno de los momentos más esperados: la inauguración de la caseta oficial a las 20:30 horas, que contará con la actuación de la orquesta Punto y Aparte, encargada de poner ritmo a las tres noches. Más tarde, a las 22:30 horas, tendrá lugar la elección de la reina, damas y míster, tanto en categoría infantil como juvenil, en un acto que cada año reúne a numerosos vecinos.

El sábado continuará la programación con distintas propuestas, entre las que destaca el concurso gastronómico a las 14:00 horas, donde los participantes podrán demostrar sus habilidades culinarias en un ambiente festivo y familiar.

El domingo, también a las 14:00 horas, será el turno de la tradicional gran paella popular, uno de los eventos más concurridos y que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una gran jornada de convivencia.

Aunque el fin de semana marca el inicio de las fiestas, el momento más emotivo llegará el miércoles 13 de mayo, día grande en honor a la Virgen de Fátima. A partir de las 19:00 horas se celebrará la misa seguida de la procesión por las calles de la barriada, en un acto cargado de devoción y sentimiento.

Desde la Asociación de Vecinos El Romeral se invita a todos los vecinos y visitantes a participar en estas fiestas, que un año más convertirán esta barriada en un punto de encuentro lleno de tradición y convivencia.