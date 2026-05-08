La Junta de Andalucía ha declarado luto oficial en toda la comunidad autónoma como muestra de respeto y reconocimiento por el fallecimiento en acto de servicio de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación desarrollada este viernes en la costa de Huelva. Además, otros dos agentes han resultado heridos durante la intervención.

El decreto, firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, establece que el luto oficial permanecerá vigente desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del sábado 9 de mayo.

Durante esta jornada, la bandera de Andalucía ondeará a media asta en el exterior de los edificios públicos donde su uso sea obligatorio. Asimismo, la Junta invita a instituciones y entidades públicas y privadas a secundar esta medida en señal de duelo y solidaridad.

En el texto oficial, el Gobierno andaluz expresa el “profundo pesar y conmoción” del pueblo andaluz por esta trágica pérdida, trasladando además su apoyo a las familias de los agentes fallecidos y a sus compañeros de la Guardia Civil.

El decreto entró en vigor este mismo viernes tras su publicación oficial.