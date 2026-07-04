La Iglesia de San Sebastián ha acogido este acto religioso, impulsado por la comunidad venezolana del municipio. El alcalde ha querido estar presente para mostrar en nombre del pueblo su apoyo y solidaridad con el país en estos duros momentos

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La Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción ha acogido la tarde de este viernes una misa en memoria de las víctimas de los dos terremotos registrados en Venezuela hace ahora poco más de una semana y que eleva la cifra de fallecidos a cerca de 3.000 personas. Ha sido un acto de recuerdo y solidaridad que ha reunido a numerosos vecinos y vecinas del municipio y miembros de la comunidad venezolana de la localidad, encargada de organizar esta solemne misa.

Alhaurín de la Torre celebra una misa en memoria de las víctimas de los terremotos de VenezuelaEl Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha querido mostrar su apoyo y cercanía a las personas afectadas por esta tragedia. Por ello, el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha asistido a la celebración religiosa, oficiada por los sacerdotes Francisco Barrionuevo y Pepe Planas para trasladar, en nombre de todos los vecinos del municipio, sus condolencias y su solidaridad con el pueblo venezolano.

Durante la eucaristía se han elevado oraciones por las personas fallecidas, los heridos y todas las familias que han sufrido las consecuencias del seísmo al tiempo que se ha realizado un llamamiento a la esperanza y a la unidad en estos momentos de dificultad.

Con su presencia en este acto, el Consistorio ha querido expresar el compromiso de Alhaurín de la Torre con los valores de la solidaridad y el apoyo a quienes atraviesan situaciones de emergencia, mostrando su cercanía con la comunidad venezolana y con todas las personas afectadas por el terremoto.

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