La Iglesia de San Sebastián ha acogido este acto religioso, impulsado por la comunidad venezolana del municipio. El alcalde ha querido estar presente para mostrar en nombre del pueblo su apoyo y solidaridad con el país en estos duros momentos

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La Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción ha acogido la tarde de este viernes una misa en memoria de las víctimas de los dos terremotos registrados en Venezuela hace ahora poco más de una semana y que eleva la cifra de fallecidos a cerca de 3.000 personas. Ha sido un acto de recuerdo y solidaridad que ha reunido a numerosos vecinos y vecinas del municipio y miembros de la comunidad venezolana de la localidad, encargada de organizar esta solemne misa.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha querido mostrar su apoyo y cercanía a las personas afectadas por esta tragedia. Por ello, el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha asistido a la celebración religiosa, oficiada por los sacerdotes Francisco Barrionuevo y Pepe Planas para trasladar, en nombre de todos los vecinos del municipio, sus condolencias y su solidaridad con el pueblo venezolano.

Durante la eucaristía se han elevado oraciones por las personas fallecidas, los heridos y todas las familias que han sufrido las consecuencias del seísmo al tiempo que se ha realizado un llamamiento a la esperanza y a la unidad en estos momentos de dificultad.

Con su presencia en este acto, el Consistorio ha querido expresar el compromiso de Alhaurín de la Torre con los valores de la solidaridad y el apoyo a quienes atraviesan situaciones de emergencia, mostrando su cercanía con la comunidad venezolana y con todas las personas afectadas por el terremoto.