La Junta de Andalucía ha dado a conocer los resultados de la primera adjudicación de plazas universitarias para el próximo curso académico 2026/2027. Un total de 52.436 estudiantes han sido admitidos en el sistema público universitario andaluz, una cifra ligeramente inferior a la del pasado año, cuando se alcanzaron las 52.733 admisiones.

Entre las titulaciones más demandadas vuelven a destacar las relacionadas con las Ciencias de la Salud. Enfermería encabeza la lista con más de 58.800 solicitudes, seguida de Medicina, Psicología, Fisioterapia y Educación Primaria. Estas cinco carreras concentran buena parte del interés de los futuros universitarios andaluces.

En cuanto a las notas de corte, el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad de Granada se sitúa como la titulación con la puntuación más elevada de Andalucía, alcanzando un 13,625. Le siguen el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Sevilla, con un 13,594, y el doble grado de Ingeniería Informática, Tecnología Informática y Matemáticas, también de la Universidad de Sevilla, con un 13,374.

La Universidad de Málaga incorporará este curso a 8.180 nuevos estudiantes. Entre sus titulaciones con mayor nota de acceso destacan el grado de Medicina, con un 13,125; el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 13,058; y el grado de Enfermería, con un 12,379.

Medicina continúa siendo una de las carreras más competitivas de todo el sistema universitario andaluz. La nota de corte supera el 13 en todas las universidades públicas donde se imparte, siendo la Universidad de Sevilla la que registra la puntuación más alta con un 13,32, seguida de Granada con un 13,294.

Los estudiantes admitidos deberán formalizar su matrícula, reserva de plaza o confirmación en listas de espera entre el 3 y el 9 de julio. La segunda adjudicación de plazas se realizará el próximo 16 de julio, mientras que las posteriores resultas se extenderán hasta el 8 de octubre.