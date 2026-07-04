(Por JMM Caminero) Los museos de arte actual son grandes obras de arte, en sí, los edificios y los que contienen. Son enormes bocadillos de gran nivel estético, con enormes piezas dentro. El Arte ha cambiado el mundo…

Se considera que es uno de los museos más importantes de Europa en su especialidad. Es cierto que el número de obras no es lo determinante, porque intervendrían otros factores, cómo qué autores/as o qué tipos de obras, o de qué periodos o épocas o de qué tendencias o ismos o de qué geografías humanas y culturales y físicas. El arte y Arte como cualquier actividad humana es un mar lleno de olas. Van ascendiendo y descendiendo las estéticas y las tendencias. Creo que ya, pero en los próximos años más, sufrirá todo el arte occidental una competencia de todo el arte del resto del planeta, no sólo Asia en todas sus civilizaciones, sino también África, America del Sur, -me gusta siempre citar a Siberia y a Alaska y las Islas del Pacifico-, y cualquier zona del mundo.

Pero cuantificar es importante y esencial, no sólo para la ciencia, sino para cualquier fenómeno o tipo de hecho. Uno de los descubrimientos o invenciones que se han hecho en estos dos últimos siglos, ha sido revalorizar otros géneros artísticos, antes llamaban artes menores, y, también, multitud de documentación, que antes, no tenía apenas importancia. Se dice que en el Renacimiento todos los bocetos e, incluso dibujos/diseños preparatorios para las grandes obras de los maestros pintores, los tiraban a la papelera. Hoy, todo ese material valdría en dinero millones y millones de renminbi (RMB) que significa moneda del pueblo o en yuanes (CNY) o dólares.

Por tanto, la evolución de lo que es arte va cambiando, no sólo el concepto de artes menores, que ya ha pasado y es obsoleto al concepto de diseño y ser ya artes mayores. Sino que ahora para ampliar más diríamos la geografía del arte, se les denomina piezas, y, así se puede abarcar una cantidad enorme de elementos. Personalmente me parece justo y realista y eficiente. Un botijo puede tener tanto arte como un dibujo artístico. Por tanto, en Stedelijk Museum Amsterdam está dividido en estas categorías:

– Diseño (en todas sus ramas) entre cuarenta y cincuenta mil piezas.

– Obras sobre papel (dibujos, grabados) entre 20.000 y treinta mil.

– Varios miles de Fotografías.

– Varios miles de Pinturas.

– Varios miles de Esculturas.

– Instalaciones, videos, nuevos medios también varios miles.

– Libros de Artista y archivos miles.

Estas cifras de por sí, muestran las dificultades de la catalogación, o, porque el Museo como política cultural, no lo considera importante, o, porque en sí, tiene dificultades, ya que se puede pensar que hay que valorar más el arte pequeño, por decirlo de alguna manera, el arte del diseño y no sólo las grandes artes o las bellas artes o las artes tradicionales.

También hay que citar la Biblioteca y el Archivo que diríamos es la estructura vertebral de las obras y de las piezas de arte, de las cien mil. Hoy, siempre una obra de arte, sea pintura o dibujo o grabado, ahora diseño hay que percibirlo y mirarlo y sentirlo a la luz de una mirada o perspectiva o dimensión o teoría. Una obra en sí, tiene un valor en sí, pero hay que ofrecerle un valor de interpretación y de valoración.

Diríamos que toda obra, toda pieza artística, para que sea artística hay que valorarla como arte, y, después percibir la dimensión o estética o perspectiva o interpretación. Dicho de otro modo, una pieza artística es arte en cuanto una tendencia o ismo o teoría o conceptualización lo considera arte.

Va usted por un camino de cualquier lugar del planeta, y, se encuentra un conjunto de piedras pequeñas, de varios tamaños dispersas en la tierra. Usted sigue su camino pasa sobre ellas y no se fija, por tanto es simplemente unas piedras que están en el camino y que ha evitado pisarlas o tropezar con ellas.

Pero va usted por el camino, es usted un fotógrafo sea profesional o no, y hace una fotografía de ese “trozo de espacio y de realidad”, y, después la expone en Internet en su blog o red social, ahora esa misma realidad, se ha convertido, en un “documento”, puede expresar que ese camino está en muy mal estado, o, indica que “tiene un valor de belleza o estético”. Por tanto, le ha dado usted otro valor entitativo, no digo ontológico, porque las piedras son la mismas.

Tercera posibilidad, va usted por el camino, ve las piedras, le hace una foto, las recoge, y, las diez o doce piedras, en la siguiente exposición que hará en el Stedelijk Museum Amsterdam, las expone como una escultura o como una instalación, incluso con la misma forma o misma dimensión como estaba en el camino. Entonces en ese momento, se convierten las diez o doce piedras y su topología o su forma espacial en el suelo, como una obra de arte. Por tanto, ya entra en una categoría estética, en un ismo o una tendencia y en una estética. El Arte Natural o de la Naturaleza… y, puede que el Stedelijk Museum Amsterdam adquiera esta obra, la catalogue, la conserve, la vuelva a exponer, la envíe a exposiciones antológicas, y, la crítica y departamentos universitarios indiquen y expresen como “una obra o un hito” de determinada tendencia artística. Una obra que nos abre a nuevas interpretaciones de la realidad, del corazón humano, de la belleza…

Nadie se debe rasgar las vestiduras, mientras el arte, la pieza artística sea moral, correcta moralmente, con una moral mínima y de derechos humanos. Tenemos que aceptar que las Artes Plásticas o Visuales o de Imágenes haya cambiado, porque el mundo en estos dos últimos siglos ha cambiando en miles, decenas de miles de factores. También lo tenía y tendría que hacer en las Artes.

El mundo es un mar de cambios, Heráclito nos lo dijo, pero no lo hemos oído y escuchado con atención. Todo cambia o casi todo. Unas cosas nos gustan los cambios, otras no. Sólo exijo/defino/opino/conceptualizo, personalmente, que sean cambios racionales, morales, que respeten los derechos humanos, y, desde luego el saber ortodoxo de las ciencias y los saberes racionales…

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (22 junio 2026 cr).

Fin artículo 5.587º: “90.000/100.000 obras del Stedelijk Museum Amsterdam”.