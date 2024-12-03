El Centro Cultural Vicente Aleixandre acogió un emotivo acto en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizado por el Área de Asuntos Sociales, Familias e Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. El evento contó con la participación de las asociaciones Divers@s (personas con diversidad funcional), AMFAT (discapacidad física), APAT (Parkinson), AYFEM (esclerosis múltiple) y AFENES (salud mental), que expusieron su labor, objetivos y funciones en un formato de mesa redonda.

En representación del consistorio, asistieron María del Carmen Molina, concejala del área organizadora, junto a los ediles Rodrigo Jiménez, responsable de Servicios Operativos, y José Manuel de Molina, encargado de Economía.

Un espacio para dar voz y visibilizar

El encuentro, conducido por el periodista y colaborador de Torrevisión Luis Algoró, se estructuró como una serie de entrevistas a los presidentes y representantes de las distintas organizaciones. Durante sus intervenciones, se destacaron términos clave como sensibilización social, visibilización, equidad y apoyo, reflejando la importancia de su trabajo en el ámbito local. Para garantizar la accesibilidad, el evento contó con interpretación simultánea a lengua de signos española.

Música y reflexión

Como parte del programa, se proyectó un documental que ofreció una visión profunda sobre los desafíos y logros en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad. La jornada se enriqueció con la actuación del pianista Juan Martín, quien interpretó los temas Solo pienso en ti y Un sí por la vida, esta última de su propia composición.

Compromiso municipal

María del Carmen Molina agradeció el esfuerzo incansable de las asociaciones locales por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y reforzar el tejido social de Alhaurín de la Torre. Además, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de continuar apoyando y colaborando con estas entidades en sus iniciativas y proyectos futuros.

El encuentro se consolidó como un espacio de intercambio y reflexión que subrayó la importancia de trabajar unidos por una sociedad más justa e inclusiva.