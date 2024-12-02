La Consejería de Turismo y Deporte invertirá en el programa más de 1.156.000 euros, manteniendo su compromiso con el sector

En 2025 serán 70 los municipios que formen parte de la Red Andaluza de Teatros Públicos, gestionada por la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. A este programa la se destinará algo más de 1.156.000 euros, una cifra ligeramente superior a la cantidad invertida en 2024.

El programa está cofinanciado entre la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y los municipios que la conforman cada año. Para la programación general, la Agencia aporta el 50% del coste total de cada actividad, y los municipios el otro 50%, mientras que en el programa Abecedaria, dirigido a público escolar, la Agencia asume dos tercios y los municipios un tercio. Así, para el próximo año, la Red contará un presupuesto total de 2.135.493,50 euros, de los cuales la empresa pública destinará 1.156.193,50 euros y la aportación municipios adheridos alcanza los 979.300 euros.

La Red Andaluza de Teatros Públicos, que se realiza en colaboración con los ayuntamientos adheridos, contará de nuevo con 70 municipios en la próxima edición. En concreto, de la provincia de Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Benahavís, Coín, Marbella, Torremolinos y Villanueva del Rosario, formarán parte de la Red en 2025.

Los municipios optan a la red mediante una convocatoria en la que se establecen los requisitos que deben cumplir para participar. Sus solicitudes son analizadas por una comisión formada por expertos de la Agencia y del sector de las artes escénicas y musicales, entre ellos distribuidores, productores, gestores públicos y técnicos de gira, que valoran tanto la calidad de los espacios escénicos como las trayectorias y diseños de programación de los mismos. De nuevo se ha tenido en cuenta este año si los municipios solicitantes han presentado proyectos de mediación cultural o de acogida de residencias artísticas o técnicas con las que contribuir al fortalecimiento del tejido profesional de las artes escénicas y de la música de una manera descentralizada, así como a la generación y consolidación de públicos.

Para el próximo año, el número de espectáculos que integran el catálogo para programar se ha incrementado en 101 nuevas propuestas de música, teatro, danza y circo. Los espectáculos que entran a formar parte del catálogo son elegidos por la Agencia y los municipios en dos periodos del año tras una reunión semestral plenaria a la que acuden todos los agentes implicados.

Entre los espectáculos seleccionados en el catálogo que conformará la programación del próximo año, se encuentran propuestas reconocidas en el territorio nacional y que han tenido presencia en los principales foros y ferias profesionales del sector.

Balance 2024

En 2024 se realizaron dentro de la Red 467 funciones de teatro, danza, circo y música y 260 funciones dentro del programa Abecedaria. El reparto por disciplinas en la programación general ha sido 67 espectáculos de circo, 74 de danza, 115 de música y 211 de teatro.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren al mismo. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.

Más información:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/redandaluzadeteatrospublicos