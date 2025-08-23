El intérprete catalán, que fusiona la música urbana con el flamenco, el reguetón y la salsa, volverá a Alhaurín de la Torre para presentar su último disco. Las localidades tienen un precio de 25 €

El cantante catalán Big Lois, que fusiona la música urbana con la esencia más pura del flamenco y la salsa, volverá a actuar en Alhaurín de la Torre y lo hará el próximo 12 de septiembre, viernes, con parada de su gira ‘Barrio Tumbao Tour’ con la que está recorriendo escenarios de toda España.

El espectáculo es organizado por el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón, que dirige el edil Andrés García, de forma conjunta con la empresa Power Music como promotora del evento y forma parte del Ciclo Estivalh, que se está desarrollando durante el verano en el Auditorio Municipal al aire libre y en los espacios anexos.

Las localidades para este show, que comienza a las nueve y media de la noche, ya están a la venta en la ticketera www.mientrada.net al precio de 25 euros además de existir la opción de ‘Meet & greet’, formato, que, por 40 euros, permite conocer personalmente a Big Lois y su banda, asistir a la prueba de sonido y sacarse una foto con el artista.

Barrio Tumbao, nombre de su último trabajo discográfico, es un show que promete mucha salsa y reguetón y en el que participan como artistas invitadas Las Rodes y Marina García lo que hará del recital una fiesta aún mayor.

En Barrio Tumbao, Big Lois refleja la vida urbana con mucho ritmo y la esencia de la calle, donde cada tema cuenta historias reales de amor, fiesta, sueños y las batallas que se enfrentan en cada esquina.

Big Lois ya ofreció un adelanto de este disco durante la gala de elección de la Reina y el Rey de la Feria de San Juan Bautista 2025 donde ejerció como jurado y artista invitado por lo que el público alhaurino pudo ir abriendo boca con lo que será un gran espectáculo.