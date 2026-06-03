Este colectivo, formado fundamentalmente por usuarios del Centro del Mayor, protagoniza una doble función con esta divertida comedia dirigida por Susana Rubio y Rosa Burgos

MÁS INFORMACIÓN:

El grupo de teatro Teatreros, integrado por participantes del colectivo de mayores del municipio, ha cosechado un gran éxito este miércoles con la representación de la obra ‘La Boda’, llevada a cabo en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ante un auditorio que se ha llenado por completo.

La obra está dirigida por Susana Rubio y Rosa Burgos y en ella han participado hasta quince hombres y mujeres que han hecho reír y disfrutar a un público entregado. En la función se ha contado la historia de Yolanda y Juan Antonio, que están a punto de casarse y sus amigos les acompañan en un día tan especial dando cada uno su opinión sobre este matrimonio que se produce una vez llegados a los sesenta años.

‘La Boda’ ha ofrecido una mirada entrañable a las relaciones humanas y a los acontecimientos que rodean una celebración matrimonial, combinando momentos de comedia con escenas cargadas de sentimiento. El montaje ha permitido a los integrantes de Teatreros demostrar su experiencia sobre las tablas y su pasión por las artes escénicas.

Este jueves volverán a poner sobre las tablas del Centro Cultural esta función para una cita en la que de nuevo está colgado el cartel de aforo completo.

Desde el Área del Mayor han felicitado a todos los actores y actrices mostrando su orgullo por contar con unos mayores alhaurinos «que lo dan todo y disfrutan como los que más».