El alcalde, Joaquín Villanova, ha querido estar presente en este homenaje y ha recibido también el de socio de honor. Miguel Martín y Francisco López han recibido también una mención especial por su contribución a la historia del club

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El Alhaurín de la Torre CF ha realizado este viernes el acto de entrega del carné de la próxima temporada a los diez socios más antiguos del club en un emotivo acto celebrado en el museo del equipo en el Estadio Municipal de Los Manantiales.

En concreto han recibido de manos del presidente de la entidad, Francisco Bernal Flores, sus carnés diez históricos socios como son Manuel López; Francisco Ruiz; Higinio Cantero; Francisco López; Miguel Martín; José Manuel García; Manuel Benítez; Antonio Fernández; Antonio Arias; y Antonio Barrionuevo.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha recibido el suyo como socio de honor del Alhaurín de la Torre CF un año más. Asimismo han recibido todos una camiseta del club y Miguel Martín y Francisco López han recibido una mención especial por su constante contribución en la historia del club alhaurino.

El acto ha reunido además al edil de Deportes, Sergio Cortés, quien también ha recibido una camiseta, así como a familiares y amigos de los homenajeados y los propios directivos del club.

La temporada 2026/2027 echará a andar en solo unos días con los entrenamientos y la pretemporada del equipo senior, que volverá a militar en la División Senior Andaluza, grupo 2, con la liga comenzando en el mes de septiembre.

Villanova ha destacado la importancia que da el club al fútbol base y ha afirmado sentirse orgulloso del trabajo que realizan cada año y de la cantidad de chavales “que avanzan y prosperan aquí con los valores que se transmiten del deporte, compañerismo, disciplina y esfuerzo”.

El Alhaurín de la Torre CF, que es líder en fichas federativas en Málaga y varias provincias andaluzas, ha iniciado su campaña de captación de abonados a un precio de 50 euros pudiéndose obtener en las oficinas del club de cinco a ocho de la tarde de lunes a viernes, o bien en días de partidos.