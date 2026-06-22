La compañía Chicharrón Circo Flamenco cautiva al público con una propuesta artística sorprendente, promovido por la Diputación de Málaga

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Anoche tuvo lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre una nueva edición del evento Cirkorama con la representación de Empaque, un espectáculo en el que la poesía del circo, el flamenco y el humor fueron los grandes protagonistas.

La puesta en escena corrió a cargo de la compañía Chicharrón Circo Flamenco y consistió en una propuesta contemporánea y sorprendente dirigida a todos los públicos, y que venía avalada por el premio en FETEN 2025.

A lo largo de poco más de una hora, los integrantes del grupo hicieron gala de su maestría en los malabares y de sus dotes para el cante cante y el humor narrado, en una obra «única, diferente, vibrante y contemporánea, con un lenguaje propio lleno de fuerza y emoción», que no solo divierte sino que hace pensar, según comentó el concejal y diputado de Cultura, Manuel López, presente en la función.

El espectáculo fue organizado por la Diputación de Málaga, dentro de la programación de Cirkorama, festival de referencia en las artes circenses contemporáneas, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento.