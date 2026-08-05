La comunidad autónoma avanza con un paquete legislativo que abarca economía circular, gestión ambiental, política forestal y refuerzo del servicio público ambiental

Andalucía puso en marcha en el año 2019 el proceso más ambicioso de renovación de su marco normativo en materia de sostenibilidad y medio ambiente desde el inicio del siglo XXI, con el objetivo de adaptar la comunidad autónoma a los retos actuales y anticiparse a los del futuro. A través de un conjunto de leyes aprobadas en esta última legislatura, la Junta de Andalucía está configurando una nueva arquitectura legal que actualiza normas clave, integra los avances europeos y estatales de las últimas décadas y refuerza la protección del patrimonio natural desde una visión moderna, coherente y alineada con el desarrollo sostenible.

Este proceso de actualización legislativa responde a una realidad cambiante, marcada por la necesidad de un uso más eficiente de los recursos, la transformación de los modelos productivos y la demanda de una administración más ágil, transparente y cercana. En este contexto, Andalucía ha optado por una revisión profunda y ordenada de su legislación ambiental, abordando de manera simultánea ámbitos tan diversos y complementarios como la economía circular, la gestión ambiental, la política forestal y el refuerzo del servicio público encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y la protección del territorio, como son los Agentes Medioambientales.

Uno de los pilares de esta modernización es la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), aprobada en 2023, que supuso un cambio de paradigma en la forma de producir, consumir y gestionar los recursos en Andalucía. Esta norma, pionera en España, establece las bases para avanzar desde un modelo lineal, basado en usar y desechar, hacia un modelo circular que prioriza la prevención, la reutilización y el reciclaje, reduciendo la generación de residuos y su impacto ambiental. La ley introduce criterios de sostenibilidad en ámbitos tan cotidianos como la edificación, la planificación urbana o la contratación pública, incorporando la eficiencia en el uso del agua y la energía, el análisis del ciclo de vida de los productos y la valorización de los residuos como nuevos recursos productivos, al tiempo que refuerza la corresponsabilidad de administraciones, empresas y ciudadanía.

Más allá del enfoque conceptual, la LECA despliega un conjunto de instrumentos concretos que tienen efectos directos sobre la actividad económica y la gestión pública. La norma establece obligaciones para adaptar ordenanzas municipales en materia de residuos, impulsa el consumo de proximidad especialmente en la contratación pública y regula la reutilización de bienes no vendidos para evitar que se conviertan en residuos. También incorpora medidas específicas para reducir el desperdicio alimentario y prevé bonificaciones fiscales para actividades vinculadas a la reparación, la reutilización, el compostaje de biorresiduos o la prevención de basuras marinas. Todo ello se acompaña de mecanismos que facilitan la declaración de proyectos de economía circular como inversiones de interés estratégico, reduciendo requisitos y plazos administrativos y favoreciendo la implantación de iniciativas innovadoras en el territorio.

Novedades de la LEGAM

Esta visión circular conecta de manera directa con la renovación del marco general de protección ambiental a través de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), aprobada este año. Esta norma sustituye a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007, que había quedado fragmentada tras años de reformas parciales, para ofrecer un texto único, coherente y adaptado a la realidad normativa actual. La nueva regulación introduce cambios sustanciales en la forma de tramitar y resolver los procedimientos ambientales, con el objetivo de ganar en agilidad, claridad y seguridad jurídica sin rebajar las garantías de protección del entorno.

Entre las principales novedades de esta ley se encuentra la reorganización en profundidad de los instrumentos de prevención y control ambiental, con la creación de nuevas figuras que sustituyen esquemas anteriores más complejos y fragmentados. Esta norma redefine las autorizaciones ambientales y fija por primera vez plazos máximos claros y homogéneos para su resolución, que se sitúan en seis meses para las autorizaciones ambientales integradas y unificadas, cinco meses para las autorizaciones unificadas simplificadas y tres meses para las nuevas licencias ambientales municipales, mientras que determinados procedimientos basados en declaraciones responsables producen efectos inmediatos. Esta ordenación aporta seguridad jurídica y permite planificar proyectos con mayor certidumbre temporal, sin menoscabo del nivel de protección ambiental.

Al mismo tiempo, la ley clarifica el reparto competencial entre administraciones, de modo que la Junta de Andalucía asume directamente la tramitación y resolución de las actuaciones con mayor complejidad ambiental, descargando a los ayuntamientos de expedientes técnicamente más exigentes y permitiéndoles centrarse en procedimientos más ágiles y proporcionados. Este nuevo esquema reduce de forma efectiva la carga administrativa de las entidades locales, al descargar a los ayuntamientos de la tramitación de 49 categorías de actuaciones que pasan a resolverse por la Junta de Andalucía y simplificar otras 33 mediante declaraciones responsables de efectos inmediatos, mejora la coordinación interadministrativa al clarificar competencias y criterios comunes, y elimina duplicidades que durante años habían ralentizado la gestión, avanzando hacia un sistema más eficiente, ordenado y adaptado a la realidad actual de los municipios andaluces.

La LEGAM refuerza igualmente la participación pública y la transparencia mediante nuevos registros y órganos consultivos, y amplía los instrumentos de corresponsabilidad público-privada. En materia de control, actualiza el régimen de inspección y sanción, incorporando figuras innovadoras como la prestación ambiental sustitutoria, que permite vincular las sanciones a actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, reforzando su carácter reparador y su utilidad social.

Gestión forestal para el futuro

La modernización legislativa alcanza también a uno de los grandes activos ambientales de Andalucía, su superficie forestal, mediante la Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que sustituye a una normativa vigente desde 1992. La nueva ley actualiza en profundidad el marco jurídico forestal y lo adapta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos de las últimas décadas, alineándolo con los objetivos del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030. La gestión forestal sostenible se consolida como eje central, incorporando la bioeconomía, la innovación y la digitalización como herramientas para compatibilizar conservación, aprovechamiento responsable y desarrollo rural.

La LEMA introduce instrumentos de planificación más flexibles, fomenta la certificación forestal y simplifica numerosos trámites mediante declaraciones responsables, facilitando la gestión tanto para las administraciones como para los titulares de los montes. Refuerza la protección de los montes públicos y privados, crea figuras específicas para incentivar la conservación en terrenos privados y recupera mecanismos esenciales como el Fondo de Mejoras para reinvertir en la mejora y conservación del patrimonio forestal. Además, reconoce de forma expresa el papel de los montes en la lucha contra el cambio climático y sienta las bases para el reconocimiento de los servicios ambientales que prestan, como la captura de carbono o la regulación hídrica.

Agentes Medioambientales

Este nuevo marco normativo se completa con la Ley de Agentes Medioambientales, aprobada en 2025, que dota por primera vez a este colectivo de una regulación propia, sistemática y plenamente adaptada a las funciones que desempeña en la protección del patrimonio natural andaluz. La norma ordena y moderniza la organización del cuerpo mediante la creación de cuatro categorías profesionales —Superior, Ejecutiva, Técnica y Operativa—, con funciones claramente definidas y una estructura jerarquizada que permite una mejor planificación de los servicios, una mayor especialización y una coordinación más eficaz de las actuaciones sobre el territorio.

La ley refuerza de manera expresa la formación inicial y continua de los agentes, incorporando itinerarios formativos permanentes y áreas de especialización en ámbitos como la calidad ambiental, el medio natural y la biodiversidad, las aguas, las costas o la prevención e investigación de incendios forestales, adaptando así el perfil profesional a unas tareas cada vez más técnicas y complejas. Asimismo, consolida la condición de agentes de la autoridad, policía administrativa especial y policía judicial genérica, garantizando una mayor protección jurídica en el ejercicio de sus funciones, incluso fuera de servicio cuando actúan por razón de su cargo.

Con este paquete legislativo, Andalucía pone orden y actualiza piezas que hasta ahora avanzaban a distinto ritmo. La economía circular marca el rumbo para producir y consumir con menos residuos; la nueva ley de gestión ambiental aclara procedimientos y reparte mejor las tareas entre Junta y ayuntamientos para que la tramitación sea más previsible; la futura ley de montes sitúa la gestión forestal en clave de siglo XXI; y la ley de agentes refuerza, con un marco propio, a quienes trabajan cada día sobre el terreno. El resultado es una normativa más clara y más útil, pensada para proteger el medio ambiente sin añadir burocracia innecesaria y con reglas comprensibles para administraciones, empresas y ciudadanía.