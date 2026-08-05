El Centro del Mayor San Sebastián, donde la obra del WC está a punto de comenzar, y el Teatro Municipal, proyecto que se encuentra en su fase final, serán los dos primeros recintos en disponer de los módulos y equipamientos específicos para su uso

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha anunciado que los aseos de los principales edificios públicos se adaptarán progresivamente para que puedan prestar servicio a las personas ostomizadas. La concejala de Asuntos Sociales y Familias, María del Carmen Molina, ha indicado que, como experiencia piloto, serán dos los recintos municipales que estrenarán los equipos necesarios a tal efecto en lo que queda de 2026: el Centro del Mayor San Sebastián y el Teatro Metropolitano, mientras que el resto de dependencias públicas locales contarán con lavabos adaptados de forma escalonada en los meses sucesivos.

La puesta en funcionamiento de estos aseos adaptados pretenden mejorar de forma directa la autonomía, comodidad y calidad de vida de las personas que han sido sometidas este tipo de cirugía y requieren del uso temporal o permanente de una bolsa cercana al abdomen. Según la edil, esta iniciativa surge gracias a la línea de colaboración establecida desde hace tiempo con la Asociación Provincial de Personas Ostomizadas y sus Familiares (Ostomía Málaga), cuya secretaria, Bettina Duarte, residen en nuestra localidad.

El primer baño público que se adaptará será el del Centro Municipal del Mayor, obra que comenzará de forma inminente, ya que se están realizando las tareas preliminares de preparación y planificación del espacio. El segundo lavabo que contará con el correspondiente módulo será el del futuro Teatro Metropolitano, cuya ejecución se encuentra en su fase final y, tal como marca la normativa, ya es obligatorio que los edificios públicos dispongan de dicho equipamiento.

La red de aseos públicos plenamente adaptados se irá ampliando de modo progresivo desde comienzos de 2027 y de acuerdo a las necesidades y demandas, en coordinación con este colectivo ya que, en palabras de Molina, “la idea es apostar por dependencias municipales que estén abiertas durante muchas horas al día y, por supuesto, podrán utilizarlos tanto residentes de Alhaurín de la Torre como visitantes y turistas”.

Una ostomía consiste en una incisión creada mediante cirugía, generalmente en la zona abdominal, destinada a desviar la salida de materia fecal y orina. “Esta condición provoca que numerosos pacientes, en especial las personas mayores, opten por aislarse en sus hogares ante el miedo a padecer un desbordamiento o pérdida. La respuesta a este problema no es otra sino disponer de servicios higiénicos acondicionados que les eviten tener que agacharse para realizar el vaciado del dispositivo”, afirma la edil.

Existen tres variantes principales de esta intervención: la colostomía, derivada de la extirpación de una parte del colon; la ileostomía, que consiste en una vía abdominal conectada al intestino delgado; y la urostomía, orientada a la evacuación del aparato urinario. Los pacientes requieren estos procedimientos quirúrgicos debido a diversas patologías, que abarcan desde neoplasias en el colon o la vejiga, hasta enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y el Crohn, o bien por traumatismos graves en la región abdominal.

Un aseo adaptado para que pueda ser empleado por estas personas requiere que el inodoro tenga una posición más elevada (a unos 75 centímetros del suelo) para facilitar el acceso sin posturas forzadas. También incorpora una encimera o repisa de apoyo colocada al mismo nivel y cerca del WC para dejar los recambios y útiles con total higiene. Igualmente, necesita un lavabo adaptado o ducha de mano para limpiar el dispositivo con la máxima garantía de salubridad y privacidad, sin olvidar accesorios como un espejo bien orientado, ganchos para colgar bolsas y ropa -si es necesario desvestirse- y una papelera integrada en el habitáculo del lavabo de uso exclusivo.

Existen varias formas de habilitación de dichos baños en los edificios: una cabina específica e independiente, requerida por legislación en obra nueva; un aseo adaptado mixto e integrado dentro del baño para personas con movilidad reducida, cuando no hay espacio para una propia, y el aseo convencional, adaptado si las dimensiones no lo permite.

María del Carmen Molina ha aprovechado para felicitar y dar las gracias a la asociación por su gran labor en pro de la visibilización de las personas ostomizadas y sus familiares y por hacerse eco de sus reivindicaciones y necesidades.

Hay otros municipios de España que tienen proyectos similares, como Fuengirola, Córdoba, Santander, Torrelavega o Agüimes, en la isla de Gran Canaria.

