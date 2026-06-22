La Biblioteca Pública Municipal volverá a poner en marcha esta actividad, que tendrá lugar en dos sesiones, los días 28 de junio y 14 de julio. El viernes próximo, último día para apuntarse. Los interesados pueden hacerlo llamando al 952416774

La Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga volverá a poner en marcha este verano su tradicional Club de Lectura, una iniciativa dirigida a los amantes de los libros que deseen compartir impresiones, reflexiones y experiencias en torno a una obra literaria.

La novela escogida para esta edición será ‘Me llevaré el fuego’, de la escritora francomarroquí Leila Slimani, una narración que invita a los participantes a adentrarse en una historia cargada de emociones, memoria y búsqueda de identidad. Con Me llevaré el fuego, Leila Slimani culmina de manera espléndida el tríptico narrativo ‘El país de los otros’, una monumental saga que, a través de las vivencias de sus protagonistas, refleja los cambios, a menudo traumáticos, de la sociedad marroquí.

Horario y Fechas

Las sesiones del Club de Lectura de Verano tendrán lugar el martes 28 de junio y el martes 14 de julio, en las instalaciones de la biblioteca municipal, donde los asistentes podrán intercambiar opiniones y analizar los principales aspectos de la obra en un ambiente participativo y enriquecedor.

Las personas interesadas en formar parte de esta actividad podrán formalizar su inscripción del 17 al 26 de junio, llamando al teléfono 952416774. La organización recuerda que las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Con esta propuesta, la biblioteca continúa fomentando el hábito lector y ofreciendo espacios de encuentro cultural para la ciudadanía durante el periodo estival.

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